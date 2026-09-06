Murió Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista colombiano que marcó una época en la televisión

Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista y presentador colombiano, falleció este domingo 6 de septiembre, dejando una trayectoria marcada por su paso en algunos de los medios más importantes del país.

Murió Beatriz Ardila Lülle de Beltrán a los 93 años: luto en una de las familias empresariales más reconocidas de Colombia

Nacido en Medellín en el año 1951 y siendo el cuarto de once hermanos, Ríos estudió en la Universidad de Antioquia y también adelantó estudios en Bélgica.

Su carrera en el periodismo comenzó en 1970 en Caracol Radio, pero alcanzó gran reconocimiento durante la década de 1980, cuando estuvo al frente del Noticiero de Las 7, espacio que llegó a superar el 75% de la audiencia total de la televisión colombiana.

A lo largo de su carrera, Ríos trabajó en medios como Notivisión, Caracol Televisión, Caracol Radio y Revista Semana, además de dirigir las emisoras de la Policía Nacional y las Noticias de Radio Santa Fe.

Andres Ríos, hijo de Juan Guillermo Ríos, habló del fallecimiento del periodista

En conversación con SEMANA, Andrés confirmó la muerte de su padre exactamente a las 12:30 p. m.

En sus palabras, mencionó que Juan Guillermo “estaba en un hogar de retiro, de cuidados de la tercera edad” y falleció estando rodeado de su familia. “Murió al lado de nosotros, sus hijos, sus seres queridos tranquilamente”, dijo.

Andrés mencionó que la salud de su padre estaba realmente desgastada, pues tenía secuelas de batallas que tuvo que librar hace años.

“Él ya tenía muchas secuelas de enfermedades de tiempos pasados y pues obviamente tenía ya Alzheimer y cosas de ese tipo [...] Hace 27 años a mi papá le extirparon un cáncer, duró cinco meses en cuidados intensivos, sobrevivió a todo lo divino y lo humano que un ser humano se imagine. Rehizo su vida, recorrió el mundo, volvió e hizo periodismo”, añadió.

Viendo que la salud de su padre no avanzaba de forma positiva, él tomó la decisión de llevarlo de nuevo a Medellín para cuidar de él.

“Yo me lo traje de Bogotá a Medellín, regresó a su ciudad después de 54 años, y ya en este año ya pues me encargué de cuidarlo acá y que tuviera el mejor final con la mayor dignidad posible”, manifestó.

Como ser humano y como profesional destacado en el periodismo, Juan Guillermo Ríos dejó grandes enseñanzas en su familia, pero también en todos los colombianos.

“A este país le deja el legado de lo que es la esencia de la reportería. Mi papá fue el reportero más audaz e importante de su época, siempre con la grabadora en la mano, siempre por la fuente, siempre con responsabilidad, siempre entrón, siempre metelón, siempre del lado de la información y de la chiva, dejando un legado de que la noticia hay que gastársela en las calles, los zapatos hay que gastárselos en la calle”, señaló.

Por último, con gran emoción y amor, expresó que lo que les deja a ellos como padre es ejemplo de resiliencia: “Fue maestro de gente muy grande y a nosotros como papá nos deja el ejemplo del caer y levantarse siempre. Mi papá caía y se levantaba, caía y se levantaba y siempre con la dignidad de tener la frente en alto, sin bajar la cabeza ante nada y ante nadie como hizo él”, concluyó recordando que siempre, tanto él como toda su familia, llevarán el legado en la mente y en el corazón.