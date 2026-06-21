Así celebró Teófilo Gutiérrez el triunfo de Abelardo De La Espriella: reacción es viral

Teófilo Gutiérrez fue uno de los primeros futbolistas colombianos en pronunciarse tras el triunfo de Abelardo De La Espriella, quien, según el preconteo, es el presidente electo de los colombianos (2026-2030) con más de 12′900.000 votos. Venció en la segunda vuelta presidencial a Iván Cepeda, que alcanzó algo más de 12′700.000 votos.

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Por medio de su cuenta de Instagram, Teófilo Gutiérrez celebró el triunfo de Abelardo De La Espriella con una imagen en sus historias. Allí, se ve al tigre recibiendo de manos de Dios la bandera de Colombia, en un cielo brillante.

La imagen con la que Teófilo Gutiérrez celebró el triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial. Foto: Instagram: @teogutierrez_

Teófilo Gutiérrez siempre mostró su apoyo a Abelardo De La Espriella: “Firmes por la patria”

De los futbolistas colombianos, la reacción de Teófilo Gutiérrez era una de las más esperadas. El atacante del Junior de Barranquilla siempre mostró su apoyo a la candidatura de Abelardo, que hoy se convierte en presidente electo según el preconteo.

Por ejemplo, este domingo 21 de junio, en plenas elecciones, Teo publicó en sus historias una foto junto a De La Espriella con la frase: “Dios y Colombia: hay amor para todos”.

El apoyo que, previamente, Teo le había dado a Abelardo el día de la segunda vuelta presidencial. Foto: Instagram: @teogutierrez_

Antes, el 8 de junio, se había hecho viral un video de Teófilo Gutiérrez y Jermein Peña, compañeros en Junior, soltando la famosa frase: “Firmes por la patria”. En las imágenes se les observa a los dos jugadores en una tanqueta, pues ese día salieron así del estadio Atanasio Girardot de Medellín, luego de arrebatarle la estrella a Atlético Nacional.

Varios exfutbolistas apoyaron a Abelardo

Seguramente, con el pasar de las horas llegarán más reacciones por parte de deportistas y exdeportistas, incluyendo jugadores de fútbol. Antes del desarrollo de la segunda vuelta, varias figuras que hasta jugaron en la Selección Colombia alzaron su voz.

Por ejemplo, dos glorias del plantel Tricolor, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, salieron en campaña junto a Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Macnelly Torres y Miguel Ángel Borja se unieron a la tendencia del tigre.