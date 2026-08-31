Oficial: futuro de Alfredo Arias en Junior de Barranquilla fue definido; directiva decidió

La noticia que se daba como confirmada desde las primeras horas de este lunes terminó por ser oficializada, luego de que saliera el comunicado del Junior de Barranquilla.

En la misiva, el conjunto rojiblanco sentenció: “Junior FC informa oficialmente que el profesor Alfredo Arias no continuará como director técnico del equipo profesional”.

“La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafío de dirigir al club”, agregó.

Lista de candidatos para reemplazar a Alfredo Arias en Junior: ya se conocieron dos nombres

Deportivo Cali vs. Bucaramanga terminó mal: pelea, expulsados y disturbios en Palmaseca

“Durante su gestión, Junior FC alcanzó importantes objetivos deportivos y vivió momentos que quedarán en la memoria de nuestra institución y de toda la familia rojiblanca. Su trabajo, liderazgo y experiencia fueron determinantes para afrontar cada competencia y cada reto con la responsabilidad que exige vestir y defender esta camiseta”, resaltó el equipo.

“El club quiere expresar públicamente su profundo agradecimiento a Alfredo Arias por todo lo entregado durante su paso por Junior FC”, agregó.

“En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados”, expresó.

Asimismo, el club indicó: “Gracias, profesor Arias, por defender nuestros colores, por cada entrenamiento, cada partido, cada desafío y por haber sido parte de la historia reciente de Junior FC”.

“La institución extiende también su agradecimiento a los integrantes de su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les desea los mayores éxitos en los nuevos retos que emprendan en sus respectivas carreras”, expresó.

Alfredo Arias dejó de ser el DT de Junior tras un mal arranque del 2026-II. Foto: NurPhoto via AFP

“Junior FC continuará trabajando con la misma determinación que caracteriza a esta institución, con la mirada puesta en los objetivos deportivos y en el compromiso permanente de seguir construyendo un club cada vez más competitivo y protagonista”, culminan.

¿Comesaña?, ¿Viera?

Desde antes de irse Arias, ya sonaron nombres para reemplazarlo. Uno que siempre es vinculado es el de Julio Comesaña, pero recientemente se sumó otro que es ídolo y no estaba en los planes: Sebastián Viera.

El exarquero uruguayo convertido en entrenador ya tuvo experiencia en Real Cartagena. Su nombre sería muy bien recibido por la afición que lo aprecia, pero, a la hora de un análisis profundo sobre su capacidad de tomar las riendas de Junior, aparecen dudas.

🚨 Sebastián Viera es el candidato principal para dirigir a Junior tras la salida de Alfredo Arias.



🗣️ Estamos en vivo a través de Habla Deportes en YouTube https://t.co/gOlU3KFZVh pic.twitter.com/Ij6QJZLiTX — Habla Deportes (@HablaDeportes) August 31, 2026

Además, Arias se va por los malos resultados de los partidos recientes en el inicio de la Liga BetPlay 2026-II, pero no por todo lo que fue su proceso, en el que logró bicampeonato seguido en Colombia. Algo inusual para el fútbol profesional local.

El DT Alfredo Arias cerró su paso por Junior luego de alcanzar dos estrellas más para la institución. A lo largo de 74 partidos, logró 33 victorias, 18 empates y 23 derrotas, lo que derivó en un 50 % de rendimiento.

Alfredo Arias se va dejando una huella en Junior. Foto: Colprensa - David Jaramillo

En las próximas horas o días se espera que Junior se pronuncie sobre el nuevo cuerpo técnico que quedará al mando de la que es considerada una de las mejores nóminas del balompié en Colombia.