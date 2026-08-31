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Oficial: futuro de Alfredo Arias en Junior de Barranquilla fue definido; directiva decidió

Cerca del mediodía de este lunes salió la misiva que comunicó la decisión de los Char. El uruguayo se va tras lograr dos títulos de liga consecutivos.

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Redacción Deportes
31 de agosto de 2026 a las 11:14 a. m.
Alfredo Arias terminó su vínculo en Junior de Barranquilla finalizando agosto de 2026.
Alfredo Arias terminó su vínculo en Junior de Barranquilla finalizando agosto de 2026. Foto: AFP

La noticia que se daba como confirmada desde las primeras horas de este lunes terminó por ser oficializada, luego de que saliera el comunicado del Junior de Barranquilla.

En la misiva, el conjunto rojiblanco sentenció: “Junior FC informa oficialmente que el profesor Alfredo Arias no continuará como director técnico del equipo profesional”.

“La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafío de dirigir al club”, agregó.

Junior's defender #98 Jermein Pena talks to his Uruguayan head coach Alfredo Arias during the Copa Libertadores group stage football match between Paraguay's Cerro Porteno and Colombia's Junior at the La Nueva Olla stadium in Asuncion on April 14, 2026. (Photo by Daniel Duarte / AFP)
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“Durante su gestión, Junior FC alcanzó importantes objetivos deportivos y vivió momentos que quedarán en la memoria de nuestra institución y de toda la familia rojiblanca. Su trabajo, liderazgo y experiencia fueron determinantes para afrontar cada competencia y cada reto con la responsabilidad que exige vestir y defender esta camiseta”, resaltó el equipo.

“El club quiere expresar públicamente su profundo agradecimiento a Alfredo Arias por todo lo entregado durante su paso por Junior FC”, agregó.

“En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados”, expresó.

Asimismo, el club indicó: “Gracias, profesor Arias, por defender nuestros colores, por cada entrenamiento, cada partido, cada desafío y por haber sido parte de la historia reciente de Junior FC”.

“La institución extiende también su agradecimiento a los integrantes de su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les desea los mayores éxitos en los nuevos retos que emprendan en sus respectivas carreras”, expresó.

Alfredo Arias, coach of Atletico Junior, is seen during the match between Independiente Santa Fe and Junior de Barranquilla for the first leg of the Liga BetPlay DIMAYOR I 2026 semi-final at El Campin stadium in Bogota, Colombia. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto) (Photo by Daniel Garzon Herazo / NurPhoto via AFP)
Alfredo Arias dejó de ser el DT de Junior tras un mal arranque del 2026-II. Foto: NurPhoto via AFP

“Junior FC continuará trabajando con la misma determinación que caracteriza a esta institución, con la mirada puesta en los objetivos deportivos y en el compromiso permanente de seguir construyendo un club cada vez más competitivo y protagonista”, culminan.

¿Comesaña?, ¿Viera?

Desde antes de irse Arias, ya sonaron nombres para reemplazarlo. Uno que siempre es vinculado es el de Julio Comesaña, pero recientemente se sumó otro que es ídolo y no estaba en los planes: Sebastián Viera.

El exarquero uruguayo convertido en entrenador ya tuvo experiencia en Real Cartagena. Su nombre sería muy bien recibido por la afición que lo aprecia, pero, a la hora de un análisis profundo sobre su capacidad de tomar las riendas de Junior, aparecen dudas.

Además, Arias se va por los malos resultados de los partidos recientes en el inicio de la Liga BetPlay 2026-II, pero no por todo lo que fue su proceso, en el que logró bicampeonato seguido en Colombia. Algo inusual para el fútbol profesional local.

El DT Alfredo Arias cerró su paso por Junior luego de alcanzar dos estrellas más para la institución. A lo largo de 74 partidos, logró 33 victorias, 18 empates y 23 derrotas, lo que derivó en un 50 % de rendimiento.

El entrenador de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias
Alfredo Arias se va dejando una huella en Junior. Foto: Colprensa - David Jaramillo

En las próximas horas o días se espera que Junior se pronuncie sobre el nuevo cuerpo técnico que quedará al mando de la que es considerada una de las mejores nóminas del balompié en Colombia.