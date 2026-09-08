Lluvia de ‘bloopers’ en el Inter de Milán: Real Madrid no perdonó y armó la fiesta por Champions

Quince minutos después de haber recibido la Bota de Oro como goleador de la Champions League pasada, Kylian Mbappé empezó a nutrir su nueva cuenta en el partido de Real Madrid vs. Inter de Milán.

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El delantero francés aprovechó un insólito error en salida del conjunto nerazurro, que para ese punto del partido estaba teniendo las ocasiones más claras en el arco de Thibaut Courtois.

Sobre los 14 minutos, Curtis Jones se enredó con la pelota en los pies y cedió un pase muy suave a su compañero Yann Bisseck. El defensor alemán trató de arreglar la equivocación de Jones; sin embargo, le dejó servida la pelota a Brahim Díaz.

El marroquí vio entonces desmarcarse a Mbappé y se la puso al borde del área para que solo tuviera que definir con libertad desde la medialuna. Así se puso adelante el Real Madrid en un partido que parecía complicado por lo visto en los minutos iniciales.

Valverde madrugó a Josep Martínez

Inter de Milán no aprendió la lección y sobre los 23 minutos cometió otro error imperdonable. El arquero Josep Martínez trató de eludir a Federico Valverde, pero el uruguayo fue más inteligente y le punteó la pelota para mandarla al fondo de la red.

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De esa manera, Real Madrid puso terreno por delante en el marcador y empezó a solucionar el rompecabezas de José Mourinho. A pesar de las críticas por su elección del once titular, al estratega portugués le dieron la razón con goles.

Cristian Chivu, DT del Inter, no tuvo otra opción que refugiarse dentro de su banquillo y juzgar con la mirada los dos errores cometidos por su defensa. Las buenas sensaciones que había dejado su equipo en ataque se vinieron abajo por los ‘regalos’ de Curtis Jones y Josep Martínez.

Reacciones en España e Italia

El choque entre Real Madrid e Inter de Milán era uno de los más esperados de la fecha 1. De ahí que los dos bloopers hayan tenido tanta repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Marca, por ejemplo, hizo énfasis en el error del arquero interista. “La intenta pisar ante la presión de Valverde… pero le sale un churro y el capitán del Madrid mete el pie para hacer el segundo. Dos bofetadas del Madrid, paf-paf, y 2-0″, apuntó el medio español.

“Jones tropieza con el balón y no logra pasárselo correctamente a Bisseck, quien comete un error y también tropieza. Mbappé se abalanza sobre el balón como un halcón y vence a un indefenso Martínez”, escribieron en la Gazzetta dello Sport sobre el tanto de la apertura.

El Corriere dello Sport apuntó: “La primera parte se vio muy afectada por dos errores graves del Inter que propiciaron los goles del equipo local. Antes del pitido final, Martínez realizó una parada milagrosa ante un disparo de Bellingham”.