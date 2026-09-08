Categórica medida con Gustavo Puerta en su estreno con Olympiacos: no tiene marcha atrás

Gustavo Puerta sumará sus primeros minutos como titular en Olympiacos de Grecia, luego de haber dejado Real Santander de España en el pasado mercado de fichajes.

A una hora del partido por la Copa de Grecia vs. Volos New Football Club, se supo que el volante de la Selección Colombia tendrá su estreno oficial con el elenco de El Pireo.

Para el juego anterior de los rojiblancos no estuvo citado, pero para esta oportunidad el técnico José Luis Mendilibar no solo decidió convocarlo, sino también alinearlo en el once inicialista.

Será la oportunidad de ver cómo el mediocampista se acopla a la que será su nueva casa durante el próximo año. Puerta firmó un contrato por cuatro temporadas con Nottingham Forest, pero fue cedido por una campaña a los griegos.

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Su elección en Europa

El apellido de Puerta fue relacionado con muchos clubes en Europa a lo largo de las últimas semanas.

Se pensaba que, luego del Mundial 2026 que hizo con la Selección Colombia, su fichaje se daría con un equipo top. No obstante, con el paso de los días fueron perdiendo fuerza los rumores que lo acercaban a Aston Villa, Benfica, Porto, entre otros.

Al final, el traspaso por los griegos se acabó dando en horas. El dueño del equipo presionó, pagó la cláusula y se llevó al prometedor mediocampista a un equipo que jugará la Europa League como su mayor reto en la campaña 2026/2027.

Sobre la elección que hizo el exjugador de Bogotá FC, Bayer Leverkusen, Hull City, entre otros clubes, este manifestó que se sentía tranquilo al arribar a un conjunto histórico en Grecia, con gran hinchada y que aspira a más luego de ganar la Conference League.

“Un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos, que tiene una historia grandísima, llena de títulos, llena de jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble. Entonces, para mí es un placer estar acá”, expresó de entrada, seguro de la decisión tomada.

“Quedaron campeones de la Conference League, lo que es un logro importantísimo para el club, y ahí demuestra también todo el crecimiento que ha tenido futbolísticamente. Como decía antes, para mí es un placer poder estar acá y poder seguir ayudando al equipo a ganar este”, resaltó de los griegos.

“Soy un jugador con mucha personalidad, mucho carácter. Mi mentalidad siempre ha sido de ganar; no me gusta perder nada. Vengo acá a seguir ganando, a seguir ayudando al equipo a conseguir todo lo que quiere”, sentenció sobre su ambición de conseguir títulos.

Minutos para volver a la Selección Colombia

En pocos días saldrá la primera convocatoria de la Tricolor después de la Copa del Mundo 2026.

A pesar del cambio de equipo, todo indica que Néstor Lorenzo tendrá en cuenta al mejor elemento de la pasada cita orbital.

Puerta, además, hará parte de la renovación del equipo nacional. A él se espera que se sumen otros como Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo y Yáser Asprilla.