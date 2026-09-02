Mucho se esperaba del fichaje de Gustavo Puerta en Europa, que terminó con su llegada al Olympiacos de Grecia.

A Puerta, considerado el mejor jugador de la Selección Colombia en el Mundial 2026, se le veía en algún grande del Viejo Continente, pero este escenario al final no se dio.

Gustavo Puerta, nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Foto: @olympiacosfc

Si bien firmó con el Nottingham Forest de la Premier League y fue cedido al equipo de Grecia, quedó el sinsabor de que Puerta no llegara a la verdadera élite del balompié europeo.

En la madrugada del martes fue presentado en el equipo donde ya estuvo alguna vez James Rodríguez. Allí Gustavo dio sus primeras declaraciones y reveló por qué eligió dicho destino en lugar de otro de mayor valor.

“Crecimiento”

En sus respuestas dadas al Olympiacos, Puerta dejó ver que lo tentó el hecho de que fueron recientemente campeones de torneo internacional, que lo volverán a jugar y el apoyo de una hinchada que es considerada de las más fuertes de Europa.

“Un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos, que tiene una historia grandísima, llena de títulos, llena de jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble. Entonces, para mí es un placer estar acá”, expresó de entrada, seguro de la decisión tomada.

🔴⚪💬 First words. First impressions. First moments in "red-and-white"! pic.twitter.com/Oq9AHo7BN0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Luego de eso hizo mención a lo deportivo, donde ve que el proyecto ya dio resultados y es ambicioso de cara al futuro cercano.

“Quedaron campeones de la Conference League, lo que es un logro importantísimo para el club, y ahí demuestra también todo el crecimiento que ha tenido futbolísticamente. Como decía antes, para mí es un placer poder estar acá y poder seguir ayudando al equipo a ganar este”, resaltó de los griegos.

También se refirió de manera especial al apoyo de la afición. Para el volante colombiano, que siempre las tribunas estén a favor jugará un papel importante en el reto personal que tiene en Grecia.

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“Lo hablé con personas de mi núcleo, personas externas. La verdad, lo que significa el Olympiacos para la hinchada es algo increíble, es como si fuera parte de su familia. Entonces eso quiere decir que siempre vamos a tener ese apoyo de toda la hinchada, que espero que lo sigan haciendo, que sigan demostrando ese amor. Daré lo mejor de mí siempre para que ellos estén satisfechos”, dijo.

El equipo quiso instruir a la gente sobre el volante que arriba a su plantel. Para eso, le pidieron que se describiera futbolísticamente.

Piraeus has a new heartbeat. Gustavo Puerta is here. 🇨🇴❤️🤍#OlympiacosFC pic.twitter.com/siDyKTirjC — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

“Soy un jugador con mucha personalidad, mucho carácter. Mi mentalidad siempre ha sido de ganar; no me gusta perder nada. Vengo acá a seguir ganando, a seguir ayudando al equipo a conseguir todo lo que quiere”, sentenció sobre su ambición de conseguir títulos.

“Espero dar lo mejor de mí y poder seguir consiguiendo esos títulos, que es lo que todos queremos”, concluyó el de apenas 23 años. En Colombia, se espera que Puerta pueda ser parte importante del recambio generacional de la Tricolor de mayores.