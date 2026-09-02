Dayro Moreno deslumbra al FPC: monumental golazo de chilena con Once Caldas ante Fortaleza

La octava fecha de la Liga BetPlay se terminó con un monumental golazo de Dayro Moreno. El goleador histórico del fútbol colombiano le dio la victoria a Once Caldas sobre Fortaleza (1-2) en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

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Sobre los 82 minutos de partido, Juan David Cuesta bajó un centro sobre la línea final y encontró a Dayro en buena posición para rematar. Lejos de controlarla para una definición más cómoda, el delantero tolimense se inventó una chilena y mandó la pelota al fondo de la red.

Aunque Dayro viene siendo suplente en este nuevo esquema de Hernán Darío Herrera, su olfato goleador sigue intacto. El martes ingresó a los 67 minutos, cuando el partido estaba empatado a un gol y no se veía clara la victoria para el Once Caldas.

Haciendo gala de sus grandes cualidades como delantero, el de Chicoral (Tolima) marcó uno de los mejores goles del campeonato y confirma su rótulo como suplente de lujo en la Liga BetPlay 2026-II.

Dayro Moreno habló sobre su gol

Luego de la victoria en Bogotá, Dayro Moreno atendió a los medios de comunicación y habló sobre la obra de arte que está siendo viral en redes sociales.

“Un gol muy importante para el equipo, para mí. Un golazo porque participaron los dos laterales, espero la pelota atrás cuando Cuesta llega a la línea de fondo y me la baja. Tomé la decisión de hacer la chilena ahí porque ese era el único recurso que me quedaba”, declaró para Clan Futbolero.

La tabla de la Liga Betplay jugada la octava fecha: Dayro Moreno salva al Once Caldas y América fortalece su liderato

Dayro envió un mensaje a todas las familias afectadas en Manizales por el terremoto. “Creo que todo el mundo sabe lo que hemos vivido en Manizales. Es una felicidad para la gente y se la estamos dando. Toca trabajar estos días para ir a Tunja a sacar los tres puntos”, apuntó.

Con este triunfo a domicilio, Once Caldas regresó al grupo de los ocho y empieza a construir su ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El conjunto manizaleño llegó a nueve puntos en la tabla y desplazó a Águilas Doradas por diferencia de gol.

Dayro Moreno celebrando su gol en Fortaleza vs. Once Caldas Foto: Cristian Bayona

El ‘Arriero’ Herrera asegura que seguirán luchando para meterse en las finales del campeonato. “El equipo demostró que está para grandes cosas. Esperamos seguir luchando, seguir trabajando. Ahora vamos para Tunja, tenemos que ir a ganar para buscar los primeros lugares”, declaró el DT.

“Se gana que era lo más importante. Estábamos buscando un triunfo para seguir avanzando después de lo que nos ha pasado, faltan cosas para mejorar”, sentenció el técnico antioqueño.

Once Caldas volverá a jugar el próximo sábado frente a Boyacá Chicó. Dicho compromiso será en el Estadio La Independencia a las 2:00 de la tarde.