Actriz de ‘Betty, la fea’ impactó con foto de embarazo y sus seguidores no tardaron en reaccionar

Marcela Posada volvió a sorprender a los seguidores del universo de Betty, la fea con una publicación que no pasó desapercibida en redes sociales. La actriz, recordada por interpretar a Sandra Patiño, compartió una serie de imágenes en las que su personaje aparece aparentemente embarazada.

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La inesperada publicación generó rápidamente dudas entre los seguidores de la producción, quienes comenzaron a preguntarse si este sería uno de los nuevos giros que tendrá la historia. Con más de 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Posada logró captar la atención de sus fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar ante las fotografías.

En las imágenes compartidas por la actriz se puede ver a Sandra Patiño luciendo una prominente barriga de embarazo, detalle que despertó todo tipo de especulaciones entre quienes siguen de cerca las nuevas historias relacionadas con Betty, la fea.

Sin embargo, Marcela Posada decidió mantener el misterio y acompañó la publicación con un mensaje que dejó abierta la posibilidad de que todo se trate de una importante sorpresa dentro de la trama.

“¿Será? Solo existe una forma de saberlo y es ver la temporada completa”, escribió la actriz junto a las fotografías.

Sus palabras fueron suficientes para aumentar la curiosidad de los seguidores, especialmente porque Sandra Patiño se ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público desde la emisión original de Yo soy Betty, la fea.

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La secretaria de Ecomoda, reconocida por su fuerte personalidad y por su particular relación con sus compañeros del llamado ‘cuartel de las feas’, ha acompañado a los espectadores durante diferentes etapas de esta historia que continúa despertando nostalgia entre varias generaciones.

Por ahora, Marcela Posada no entregó más detalles sobre las imágenes ni confirmó si el supuesto embarazo de Sandra será realmente parte de la trama. Precisamente, el misterio parece ser parte de la estrategia para mantener a los seguidores atentos a lo que ocurrirá en la temporada.