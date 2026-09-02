Los números de Walter Mercado para el 2 de septiembre que están llamando la atención entre los jugadores

Cada día miles de personas buscan señales, rituales o combinaciones que puedan acercarlas al premio mayor de la lotería y, dentro de ese universo, las predicciones astrológicas siguen ocupando un lugar especial.

Uno de los nombres que continúa despertando interés entre quienes consultan este tipo de contenidos es Walter Mercado, figura que durante décadas vinculó los movimientos astrales con recomendaciones para distintos aspectos de la vida cotidiana, incluida la suerte.

Millonario premio para el 1 de septiembre: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Para este 2 de septiembre, vuelven a circular interpretaciones inspiradas en sus mensajes y en los números tradicionalmente asociados con cada signo del zodiaco.

Aunque estas combinaciones forman parte del entretenimiento y no representan una garantía de resultado, muchos jugadores las toman como referencia al momento de elegir sus apuestas para los sorteos del día y probar fortuna en busca de un premio millonario.

Fue uno de los astrólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries deberá actuar con cautela frente a decisiones relacionadas con el trabajo o la profesión. Antes de hacer cambios importantes, será necesario analizar cada alternativa y tener claridad sobre el camino que se quiere seguir.

Números de suerte: 19, 43 y 26.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada impulsará a Tauro a avanzar con determinación en el ámbito profesional. Será un momento para demostrar capacidades, asumir nuevos retos y trabajar por el reconocimiento que merece.

Números de suerte: 17, 30 y 24.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las finanzas requerirán especial atención. Géminis tendrá que controlar gastos y evitar compras innecesarias, especialmente aquellas motivadas por el deseo de adquirir lujos.

Números de suerte: 13, 8 y 29.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una actitud práctica permitirá a Cáncer avanzar en asuntos importantes y detectar buenas oportunidades. La claridad para expresar ideas será una de sus principales fortalezas durante esta jornada.

Números de suerte: 30, 11 y 5.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las amistades podrían traer agradables sorpresas, mientras que el romance tendrá un lugar destacado durante la jornada. En materia económica, será importante comenzar a estructurar proyectos y dejar las ideas por escrito.

Números de suerte: 35, 2 y 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El bienestar personal ocupará un lugar prioritario. Virgo estará más consciente de la importancia de cuidar su cuerpo y su mente, por lo que podría iniciar cambios relacionados con la alimentación y la actividad física.

Números de suerte: 44, 6 y 17.

Walter Mercado, astrólogo famoso por compartir "números mágicos". Foto: AP / Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Podrían llegar noticias relacionadas con personas o asuntos en el extranjero. Libra atravesará una jornada de energía y seguridad personal, lo que favorecerá especialmente su vida sentimental.

Números de suerte: 50, 3 y 18.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las oportunidades sociales podrían abrir puertas importantes en el ámbito profesional. Conocer nuevas personas será beneficioso, especialmente si se mantienen abiertas las posibilidades de colaboración.

Números de suerte: 18, 27 y 16.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá trabajar en el control de sus emociones y evitar reacciones impulsivas. La prudencia al hablar será especialmente importante. En el ámbito profesional, la organización permitirá avanzar y encontrar soluciones a situaciones que parecían complicadas.

Números de suerte: 33, 15 y 48.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El panorama económico será favorable para Capricornio. La buena energía permitirá avanzar con proyectos y tomar decisiones relacionadas con la independencia personal. Será una jornada propicia para aprovechar oportunidades y trabajar por objetivos ambiciosos.

Números de suerte: 6, 21 y 18.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los asuntos familiares podrían generar cierta preocupación, pero será importante resolver cada situación según su prioridad. También habrá que prestar atención a gastos relacionados con el hogar y evitar tomar decisiones apresuradas.

Números de suerte: 42, 29 y 4.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las estrellas favorecen los asuntos económicos y los nuevos proyectos. Compras, ventas e inversiones podrían presentar oportunidades interesantes, aunque también traerán responsabilidades.

Números de suerte: 11, 2 y 34.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.