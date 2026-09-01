“Nadie me contrata”: Alejandro Estrada no descarta dar el salto a la política tras su paso por ‘La casa de los famosos’

El actor y empresario cucuteño Alejandro Estrada reapareció en el escenario público durante una entrevista concedida al formato digital mEVAle, conducido por la periodista española Eva Rey.

En la conversación, el artista abordó de manera abierta el panorama actual de su carrera en la televisión, la percepción sobre la falta de ofertas laborales tras su reciente paso por el reality La casa de los famosos Colombia y las especulaciones sobre un eventual salto a la política del país.

“Estoy preñá”: Ana del Castillo confirma que espera su primer hijo y paraliza las redes sociales

A pesar del alto nivel de exposición mediática que supuso su participación en la producción del Canal RCN, Estrada admitió con franqueza que la repercusión del formato no se ha traducido inmediatamente en proyectos en la pantalla chica o en plataformas de streaming.

“La actuación me lo ha dado todo, pero debo ser claro y sincero: no están lloviendo las propuestas en ese aspecto. Yo pensé que iban a llover”, señaló el actor durante la entrevista.

Frente a esta situación, descartó asumir una postura negativa o de reclamo hacia la industria del entretenimiento: “Lo último que voy a pensar es que no funciona, porque eso no alimenta para nada el pensamiento. Me sorprende a mí también, solamente que seguramente cada vez hay menos oportunidades”.

Aclaró que para él la actuación no se limita a un factor puramente económico. “Amo el arte y, si es para actuar, no es un tema de presupuesto. No es un conflicto ahorita porque tengo proyectos propios y estoy ocupadísimo.

Si sale algo de televisión o de plataforma, lo puedo enfrentar porque hay equipos de trabajo, pero mientras no salga, estoy ocupado en lo mío. No es una queja, no hay afanes”, enfatizó.

Otro de los puntos centrales del diálogo giró en torno a su vinculación con iniciativas de impacto social y sus recientes recorridos territoriales.

Estrada confirmó que ha visitado cerca de nueve departamentos en Colombia para liderar brigadas de apoyo socioambiental y bienestar animal, citando como ejemplo la entrega de ayuda veterinaria y alimentos en la región del Amazonas.

Consultado sobre si ha recibido propuestas formales para integrar listas legislativas o asumir cargos de elección popular, el artista cucuteño confirmó que sí le han planteado alternativas en ese sector, aunque por el momento descarta tajantemente dar ese paso.

Estrada recordó que su vínculo con el entorno público proviene de su infancia en Cúcuta, donde presenció la dinámica política local a través de su abuelo, quien ejerció como mandatario de la capital nortesantandereana.

Altafulla fue sometido a una compleja operación tras meses a la espera de un donante

“Cúcuta ha tenido toda la vida injerencia en la política nacional. Me han ofrecido estar en listas o aspirar, pero hacer esa transición toma tiempo; hay que hacerlo con mucho respeto y estudio. No es el momento”, aseveró.

Respecto a la posibilidad de asumir retos institucionales a futuro, Estrada indicó que cualquier aproximación seria al sector público requeriría una preparación rigurosa y la renuncia temporal a su faceta como intérprete: “La figura pública pierde muchas veces. Si yo llego a hacer esa transición, me tengo que olvidar del actor. Uno sueña en grande, como cuando empecé a actuar, pero hoy por hoy es muy pronto”.