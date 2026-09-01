“Estoy preñá”: Ana del Castillo confirma que espera su primer hijo y paraliza las redes sociales

La cantante de vallenato Ana del Castillo confirmó públicamente que se encuentra esperando a su primer hijo. La artista hizo oficial la noticia este martes primero de septiembre a través de sus redes sociales mediante una serie de fotografías en Valledupar, con lo que puso fin a días de especulaciones y comentarios entre sus seguidores.

Altafulla fue sometido a una compleja operación tras meses a la espera de un donante

El anuncio fue realizado desde el Parque de la Provincia, un sitio emblemático de la capital del Cesar, donde la intérprete posó junto a la conocida estatua del cantautor Diomedes Díaz.

En una de las imágenes divulgadas, Del Castillo exhibe ante la cámara una prueba de embarazo con resultado positivo, confirmando de manera directa su estado de gestación.

Fiel al estilo espontáneo y al sentido del humor que han marcado su interacción con el público, la cantante acompañó las imágenes con un mensaje que alude a una creencia popular de la región caribe:

“Érase una vez una muchacha que soñaba con ser mamá… y tampoco imaginó que en Valledupar tenían su propia teoría: ‘Oye, pelá, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá’. Y sí, estoy PREÑÁ”, escribió la artista en la publicación.

Más allá del tono jocoso, la intérprete vallenata aprovechó la oportunidad para expresar una reflexión de carácter espiritual y personal sobre esta nueva etapa de su vida, manifestando su gratitud y entusiasmo por la llegada de su primogénito:

“Entendí algo hermoso, todo obra para bien y nada es casualidad. Gracias, Jesucristo, por permitirme este momento. Todo tiene un propósito. Te amo, niñ@”, añadió.

En su pronunciamiento oficial, Ana del Castillo optó por no revelar la identidad del padre del bebé ni ofreció detalles adicionales sobre el tiempo de gestación.

Pese a la reserva mantenida por la artista, en redes se han generado diversas especulaciones por parte de sus seguidores, quienes han vinculado la paternidad con su exmánager, Roland Valbuena Jr., figura con la que la cantante sostuvo una relación sentimental en el pasado.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial, declaración directa por parte de la artista o de su equipo de trabajo que valide dichas afirmaciones.

La confirmación del embarazo se produjo de forma simultánea a la llegada a Valledupar de la creadora de contenido Andrea Valdiri, quien viajó a la ciudad para reunirse con la cantante.

La presencia de Valdiri fue percibida por sus seguidores como una muestra de respaldo personal en un momento coyuntural para la vida de la artista.

El fuerte relato de María Carolina Hoyos: “En el piso 12 agonizaba mi abuela y en el 3 mi hermano luchaba por su vida”

Ana del Castillo se ha consolidado como una de las voces femeninas más influyentes y con mayor proyección dentro del género vallenato contemporáneo. Su carrera artística se ha caracterizado por una fuerte presencia escénica y una conexión directa con sus seguidores, factores que la han posicionado.

Con este anuncio, la cantante inicia una etapa personal que coincide con el desarrollo de sus compromisos profesionales, mientras su comunidad y diversas figuras del espectáculo colombiano han expresado mensajes de felicitaciones y apoyo ante la llegada de su primer hijo.