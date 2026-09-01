El fuerte relato de María Carolina Hoyos: “En el piso 12 agonizaba mi abuela y en el 3 mi hermano luchaba por su vida”

La ejecutiva y exviceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, ofreció un desgarrador testimonio en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, en el que abordó el impacto emocional que han tenido en su vida las muertes de tres de sus familiares más cercanos: su madre, la periodista Diana Turbay; su abuela, la exprimera dama Nydia Quintero; y su hermano menor, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Es la primera vez que veo a una primera dama aquí”: la frase de Taliana Vargas durante un recorrido con Ana Lucía Pineda en Cali

Hoyos Turbay ofreció detalles sobre la manera en que afrontó la coincidencia de dos de estas pérdidas en un mismo centro médico de Bogotá, así como los recuerdos del último contacto que sostuvo con su madre en 1990, antes de su trágico fallecimiento durante un fallido operativo de rescate.

Durante la entrevista, Hoyos Turbay describió la compleja situación vivida a mediados de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde dos de sus referentes afectivos más importantes se encontraban hospitalizados simultáneamente en diferentes pisos de la institución.

Por un lado, su abuela Nydia, creadora de la Fundación Solidaridad por Colombia, atravesaba sus últimos momentos de vida a los 93 años, antes de su deceso registrado el 30 de junio de 2025.

Al mismo tiempo, en una unidad del mismo edificio, su hermano menor, el senador Miguel Uribe Turbay, luchaba por su vida tras sufrir un grave atentado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

En la entrevista, Hoyos Turbay expresó la carga psicológica que representó esa vivencia: “Ese es el momento más exigente emocionalmente. En el piso 12 estaba agonizando el amor de mi existencia, mi abuela Nydia (...). Y en el 3 mi hermano luchaba por su vida. Mi hermano menor, el que nunca me imaginé yo tener que enterrar”.

El congresista y precandidato falleció posteriormente el 11 de agosto de 2025 a los 39 años, como consecuencia de las severas lesiones sufridas en la cabeza durante el ataque perpetrado por un menor de edad en medio de un acto político.

Otro de los temas centrales del testimonio se centró en la figura de su madre, la reconocida periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala.

La comunicadora fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por el grupo criminal Los Extraditables, vinculado al Cartel de Medellín y liderado por Pablo Escobar, mediante el engaño de una supuesta entrevista exclusiva con Manuel Pérez, entonces comandante del ELN.

Hoyos Turbay rememoró cómo transcurrió la última comunicación previa a la partida de su madre hacia la zona del engaño: “Yo estaba en el colegio y mi mamá me llamó... me llaman a rectoría. Me despedí sabiendo que la iba a volver a ver. Y cuando estoy en el colegio, me llama, me dice que me ama, que cuide a mi hermanito, que en cinco días ella vuelve y vamos a estar juntitas... Le digo: ‘Te amo, mamá’, cuelgo y nunca más volví a oírla”.

Diana Turbay permaneció en cautiverio hasta el 25 de enero de 1991, fecha en la que falleció a los 40 años en Copacabana, Antioquia, tras impactarle un proyectil en la espalda durante un enfrentamiento entre las autoridades y sus captores en medio de su rescate.

Luto en el hogar de Juan Diego Alvira tras dolorosa pérdida: “Un vacío enorme en la casa”

La figura de Nydia Quintero dejó una marca destacada en el trabajo social a través de la Fundación Solidaridad por Colombia y la Caminata por la Solidaridad, iniciativa que lideró por décadas tras su paso por el Palacio de Nariño entre 1978 y 1982.

Por su parte, el legado periodístico de Diana Turbay y el ejercicio político de Miguel Uribe Turbay forman parte de unos de los acontecimientos políticos y sociales más importantes de la Nación.