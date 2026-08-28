María Claudia Tarazona confirmó que le cambiaron la seguridad tras supuesta filtración del esquema de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, confirmó que el esquema de seguridad de su familia ya fue cambiado en su totalidad, tras las alertas que existían por una presunta infiltración.

El esquema de protección de Miguel Uribe Turbay habría sido infiltrado. Fiscalía indaga reuniones entre dos escoltas y alias El Viejo

A través de su cuenta de X, la mujer precisó que este proceso se realizó este viernes, 28 de agosto. “Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año”, señaló.

Más allá de la información que se ha conocido, Tarazona apuntó que tiene la certeza suficiente de que la mayoría de los integrantes de esta entidad son personas de bien.

“Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales”, escribió.

Por último, cerró la publicación diciendo: “Gracias a la Policía Nacional y a la Unidad de Protección Nacional”.

La decisión se tomó después de que se conociera, por información de la Fiscalía, que algunos integrantes del esquema de protección presuntamente habrían colaborado con el suministro de información que habría sido utilizada en el atentado en contra del entonces candidato presidencial.

De acuerdo con la declaración de un menor de edad que participó en la logística del atentado, testimonio que fue conocido por SEMANA, había una persona conocida como el “escolta del senador” que les daba datos sobre los movimientos de Uribe Turbay.

MinInterior confirmó cambio en la seguridad de María Claudia Tarazona, tras alerta por presunta filtración del esquema de Miguel Uribe Turbay

“Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero decía que la información del senador la estaba sabiendo por alguien de ellos. Recuerdo que un día del mes de mayo estábamos en un taller de motos con Chipi y él hace una llamada por WhatsApp a esa persona que decía ‘escolta senador’. Le dice esa persona a Chipi que había manifestaciones, pero no dijo nada más. Esa llamada no duró ni tres segundos”, contó.

Tras esto y después de que se conocieran una serie de videos que respaldarían esta información, se encendieron las alarmas y se habló de la necesidad de cambiar por completo todo el esquema de seguridad de la familia del asesinado congresista.

María Claudia Tarazona Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Finalmente, esto sucedió mientras las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si la información es cierta en su totalidad e identificar a la persona que presuntamente les suministraba datos a quienes posteriormente participaron en el magnicidio.