Gobierno de Abelardo De La Espriella llegó a La Guajira en busca de soluciones: así fue el encuentro con las comunidades

La Guajira es un territorio que sigue registrando varios problemas, como el acceso digno al agua, lo que ha causado que siempre sea un punto de especial atención para las autoridades. En medio de este panorama, el Gobierno Nacional llegó a Riohacha para conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y avanzar en compromisos relacionados con el acceso al recurso.

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La jornada se desarrolló en el marco de la inspección judicial convocada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302, decisión que establece medidas relacionadas con la protección de los derechos de las comunidades wayuu y, particularmente, con las condiciones de acceso al agua.

Durante el encuentro, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Paola Saldarriaga Escobar, anunció que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio instalará una mesa técnica entre su equipo territorial y las comunidades para revisar las alternativas que permitan atender las necesidades del departamento.

La funcionaria señaló que uno de los propósitos del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es avanzar en soluciones de agua que respondan a las condiciones particulares de cada territorio y que, para ello, será fundamental incorporar el conocimiento de las propias comunidades wayuu.

Se están buscando soluciones en conjunto con las comunidades afectadas. Foto: Cortesía para SEMANA

“En el corazón del presidente Abelardo De La Espriella está resolver los problemas de agua en el territorio y el mensaje del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio para ustedes es que vamos a trabajar con la comunidad, escuchando las soluciones que desde su conocimiento y como territorio nos puedan aportar”, afirmó Saldarriaga.

La visita también permitió conocer el funcionamiento y las condiciones de algunos sistemas de abastecimiento existentes en la zona. Como parte del recorrido, representantes de las autoridades visitaron los sistemas de agua ubicados en el resguardo de Perratpu, así como las comunidades de Romonero y Wimpiraren.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la revisión de la calidad del recurso disponible para las comunidades. Para ello, se realizó un muestreo del agua, procedimiento que permitió al magistrado de la Corte Constitucional establecer el grado de potabilidad del recurso en los sistemas visitados.

A partir de esta revisión y del diálogo adelantado durante la jornada, las entidades que participaron en la inspección establecieron compromisos de seguimiento para evaluar el avance de las acciones y verificar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la Sentencia T-302.

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El objetivo será revisar las necesidades específicas del departamento y avanzar en soluciones que tengan en cuenta tanto las condiciones de los sistemas de agua como las dinámicas y la cosmovisión de los pueblos wayuu.

Con esta visita, el Gobierno nacional busca mantener el seguimiento a las condiciones de acceso al agua en La Guajira y establecer una ruta de trabajo conjunta con las comunidades y las entidades involucradas en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.