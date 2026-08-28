El presidente Abelardo De la Espriella anunció que el próximo 31 de agosto comenzarán los desembolsos directos a las familias cuyas viviendas hayan sido destruidas o se encuentren inhabitables como consecuencia del terremoto.

Abelardo De La Espriella anunció medidas para impedir incrementos injustificados en precios tras terremoto: “Proteger el bolsillo de los colombianos”

De acuerdo con la información entregada, cada hogar que cumpla con las condiciones establecidas recibirá $ 1.050.000 mensuales durante tres meses, para un primer apoyo de $ 3.150.000.

En el caso de los propietarios de las viviendas afectadas, el beneficio podrá extenderse por tres meses adicionales.

El presidente Abelardo De La Espriella señaló que el 31 de agosto se comenzarán a hacer los desembolsos a las familias con viviendas afectadas por el terremoto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/YAGWt6ZbjR — Revista Semana (@RevistaSemana) August 28, 2026

El mandatario explicó que el primer corte del Registro Único de Damnificados se realizó el pasado 24 de agosto. Señaló que las personas que aún no han logrado inscribirse tendrán plazo para hacerlo hasta el 4 de septiembre, fecha prevista para el cierre definitivo del proceso.

“El Registro Único de Damnificados tuvo un primer corte el pasado 24 de agosto, pero quiero enviarles un mensaje de tranquilidad a quienes todavía no han podido inscribirse. El registro va a continuar abierto hasta el 4 de septiembre”, afirmó.

De La Espriella indicó que las familias que aún no aparecen en el registro podrán completar el proceso antes de la fecha establecida. “Día en el que se va a realizar el cierre definitivo, así que no se preocupen, ahí se pueden registrar”, señaló.

Los desembolsos estarán dirigidos a los beneficiarios que hayan quedado registrados dentro del proceso. Según explicó el presidente, los recursos serán entregados directamente a las familias destinatarias y no habrá terceros encargados de recibir o tramitar el dinero en su nombre.

“Y quiero ser muy claro, el dinero va a llegar directamente al beneficiado registrado. En este proceso no hay intermediarios”, sostuvo.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a los desembolsos de las personas afectadas en el terremoto. Foto: Presidencia

El anuncio establece así dos fechas clave dentro del proceso de atención a los hogares afectados: el 31 de agosto, cuando comenzarán los primeros desembolsos, y el 4 de septiembre, cuando concluirá de manera definitiva el Registro Único de Damnificados.