El presidente Abelardo De La Espriella viajó hasta la ciudad de Pereira para verificar cómo avanza la atención de la emergencia tras el terremoto, teniendo en cuenta que fue una de las zonas más afectadas.

El jefe de Estado hizo varios anuncios, como el de un subsidio de vivienda por $ 1.050.000 mensuales para las familias cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables. Además, se reunió con las autoridades.

El comandante de la Policía de Pereira, coronel Óscar Ochoa, habló en El Debate de SEMANA y contó algunos detalles del encuentro con el máximo mandatario.

Las autoridades continúan identificando a las familias que sufrieron afectaciones por el terremoto del 10 de agosto. Foto: Foto X @elespectador

“Totalmente complacido, le dimos el parte de los 500 que él dispuso para la Metropolitana de Pereira para apoyar toda la estrategia de seguridad, aparte de los 2.500 uniformados que ya tenemos”, comentó.

Abelardo De La Espriella señaló que el 31 de agosto comenzarán los desembolsos a familias con viviendas afectadas por el terremoto

Con esto, según dijo, se ha ampliado en un gran número la capacidad de los miembros, que deberán estar en función de atender cualquier tipo de situación tras el terremoto. “Le dimos parte de eso y de la tranquilidad y seguridad que hay en la ciudad”, expresó.

Asimismo, el alto oficial explicó que el presidente y el Gobierno llegaron con unos planes de trabajo, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, para la reconstrucción de la ciudad.

Calificó como más que satisfactorio el encuentro que tuvo con De La Espriella. “Fue muy emotiva la reunión con él, con los gremios y hasta algunas personas que recibieron unos bonos”, expresó.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se encuentra al frente de la atención de la emergencia tras el terremoto. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Desde la Policía y la autoridad de la Fuerza Pública se agradece la labor que se está haciendo de manera contundente en este tema. (...) Fueron 500 policías extra de los que dimos parte y le agradecimos por ese esfuerzo”, añadió.

Por otro lado, el coronel Ochoa aseguró que hay mucha incertidumbre en Pereira tras el movimiento telúrico, ya que varias estructuras se cayeron y muchas familias perdieron sus casas, lo que las ha obligado a quedarse en albergues.

Abelardo De La Espriella anunció medidas para impedir incrementos injustificados en precios tras terremoto: “Proteger el bolsillo de los colombianos”

Por el momento, se está adelantando la recogida de escombros, especialmente de aquellos que pueden representar un peligro para los ciudadanos.

Afortunadamente, según dijo, ya se han comenzado a abrir algunos negocios y se espera que poco a poco se vaya reactivando el turismo, ya que esto será de gran ayuda.

Una situación que ha generado alarma es la presencia de ladrones, que incluso se han hecho pasar por falsos rescatistas. “Simulaban ayudar y tenían su casco, pero lo que querían era hurtar”, señaló.

“Hemos visto eso por lo menos en cuatro casos. Incluso, algunas personas en la noche, después de todas las actividades de trabajo de las unidades de riesgo y de bomberos, se acostaban en los escombros e intentaban irrumpir por los techos para intentar llegar a los objetos de valor”, relató.

El comandante precisó que hay por lo menos 250 uniformados vigilando ciertas zonas en las que los ladrones podrían hacer de las suyas, labor que se ha facilitado gracias a la llegada de los 500 agentes.