El presidente Abelardo De La Espriella sorprendió al ordenar operativos urgentes contra la migración ilegal, dando un cambio drástico a la política migratoria tradicional del país.

El jefe de Estado dejó en claro que en un principio se va a perseguir a quienes estén cometiendo delitos en el país. “Que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales, primero, los que están cometiendo delitos”, dijo.

Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y recalcó que el máximo mandatario se refirió en general a todos los migrantes ilegales, nunca hizo énfasis especial en alguna nacionalidad.

“Hay que ser muy claro en eso: aquí no hay ninguna declaración contra alguna nacionalidad, sino que él habló en general del inmigrante ilegal, que puede ser europeo, africano, americano”, manifestó.

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El funcionario afirmó que el presidente De La Espriella es un “hombre de leyes” y, por lo mismo, es que ha insistido en la idea de atacar la criminalidad, lo que se tiene que hacer en todos los aspectos y esto incluye la migración ilegal.

“Tenemos que ser capaces de acabar con la criminalidad y esto empieza por el hecho de que todas las personas cumplan con la ley”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que si hay personas que no están legales y cumpliendo con todo, tienen que salir del país.

Por otra parte, Jaller mencionó que está haciendo todo el proceso para que no exista ningún error en su nombramiento y poder estar en territorio venezolano lo más pronto posible.

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Asimismo, también habló del equipo que espera que lo acompañe en su gestión. “Yo quiero estar acompañado de un equipo humano que tenga la misma visión mía que es trabajar incansablemente por lograr que podamos construir juntos”, expresó.

Una de las primeras órdenes que le dio Abelardo De La Espriella, según dijo, es revisar cuántos consulados hay y cuántos de verdad se necesitan, ya que el objetivo es que exista una verdadera austeridad y que sea importante.

“Nosotros tenemos que buscar austeridad en el gasto del Gobierno y lograr que el país salga adelante, por lo que yo estoy comprometido en eso”, apuntó.

Dentro de sus objetivos, de acuerdo con él, estarán lograr austeridad, traer buenos negocios para el país y poder generar un verdadero progreso.