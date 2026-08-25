Andrés Julián Rendón reveló que Abelardo De La Espriella lo invitó a su despacho y contó lo que le dijo: “No se pone a discutir”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló en El Debate de SEMANA acerca de las primeras impresiones que está teniendo del presidente Abelardo De La Espriella y su Gobierno, que se posesionó el pasado 7 de agosto.

El mandatario departamental, entre otras cosas, contó que el jefe de Estado ya lo invitó a su despacho presidencial, junto con el alcalde Federico Gutiérrez; contó lo que les dijo.

“Hay una cosa que yo destaco de él y es que es un hombre muy práctico, es alguien contrario al anterior (Petro). (...) El miércoles pasado nos invitó a un cafecito en su despacho para agradecernos por lo que habíamos hecho ante la emergencia por el terremoto”, señaló.

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Según Rendón, el jefe de Estado les afirmó que había que hacer mucho más y les pidió sugerencias; fue entonces cuando le propusieron implementar el mecanismo de reconstrucción por impuestos.

“La Nación solo tiene habilitado para el mecanismo de obras por impuestos, que es una consecuencia de los acuerdos de paz, un billón quinientos mil millones, (...) el 1 % del recaudo de renta en el país, pero yo le dije que lo llevara al 10 %”, explicó.

Sobre el 90 % restante, de acuerdo con el gobernador, la idea sería que se pusiera a disposición de la reconstrucción tras las consecuencias que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. “Con esto usted en el Fondo Milagro lo único que hace es listar las necesidades de reconstrucción, el ministro sectorial las aprueba y un privado paga renta haciendo la obra”, añadió.

Con todo esto, desde la visión de Rendón, se logra una construcción mucho más rápida y que también será transparente, que es lo que las personas necesitan y están buscando. Esta propuesta le gustó al jefe de Estado.

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“El presidente no se pone a discutir las cosas que son sensatas; nos dijo: ‘Me parece muy bien, mándenos a la persona que hace eso en Antioquia’”, expresó.

Todo esto demuestra una gran diferencia con el gobierno anterior, ya que, de acuerdo con el gobernador, solo logró hablar en tres oportunidades con el entonces presidente Gustavo Petro, mientras que en mucho menos tiempo ya ha tenido mayor comunicación con De La Espriella.

Por ahora, la propuesta ya la está estudiando el Ejecutivo y es una de las principales opciones que se tienen de cara a la reconstrucción de varias zonas afectadas por el temblor del 10 de agosto. “Al presidente le gustó y ya le corresponde al Gobierno implementarla”, complementó.