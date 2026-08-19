“Reconstrucción por impuestos”: la audaz propuesta de Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Abelardo De La Espriella

Este miércoles 19 de agosto, en las instalaciones del Palacio de San Carlos, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo una reunión de alto nivel con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Ambos mandatarios le expusieron al jefe de Estado una propuesta para que considere la posibilidad de aplicar la figura de “reconstrucción por impuestos”, con el objetivo de agilizar la atención de la tragedia derivada del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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Al término del encuentro, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó detalles de la iniciativa: “En realidad, el señor presidente nos convocó al señor alcalde de Medellín y a mí primero a agradecer la solidaridad de todos los antioqueños con ocasión de este terremoto y sobre todo a pedirnos que siguiéramos poniendo las experiencias y las capacidades de Antioquia al servicio de esta dificultad tan grande que atraviesa la nación”.

Tras una reunión con el presidente Abelardo De La Espriella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló que al mandatario le gustó la idea de aplicar la figura de “reconstrucción por impuestos” para atender la emergencia por el terremoto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/hOYQBhXFpv — Revista Semana (@RevistaSemana) August 19, 2026

“En ese orden de ideas, nosotros le planteamos que un mecanismo extraordinario para la reconstrucción es el de reconstrucción por impuestos, REXI. ¿Qué quiere decir eso? Colombia puede estar recaudando cerca de 150 billones de pesos al año por renta, pero para obras por impuestos”, recalcó Rendón.

Y explicó ese tipo de mecanismos: “También hablamos de hacer obras por regalías, que los contribuyentes de las regalías puedan también dedicarlas. Una vez la nación establezca desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, desde los distintos ministerios sectoriales las necesidades en la reconstrucción”.

“Hagan las obras de reconstrucción. El FOREC, que fue una experiencia exitosa en el eje cafetero hace casi 30 años, fue precisamente exitosa por la vinculación de los privados. El mecanismo de obras por impuestos, ahora dedicadas a la reconstrucción, es fundamental. Los privados hacen las obras más rápido; si les falta plata, ponen lo que les falta; si les sobra, la devuelven al erario público, todo en absoluta transparencia y en tiempo récord, que es lo que necesita la gente para rehacer su vida”, recalcó el dirigente departamental.

Finalmente, expresó que la idea llamó la atención del presidente Abelardo De La Espriella y que, muy posiblemente, podría adoptarse dentro de las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el fuerte sismo, proceso que podría costar más de 30 billones de pesos.

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“Le gustó mucho, incluso nos pidió que le mandáramos el equipo de la Gobernación de Antioquia, que es un departamento modelo en eso. Antioquia se ha quedado en las últimas tres vigencias; se ha quedado con el 50, el 60 % del cupo Confis para ahora por impuestos, y vamos a mandar a nuestros compañeros de trabajo a que estén aquí a disposición del Gobierno nacional para habilitar ese mecanismo en la reconstrucción de las zonas afectadas”, puntualizó.