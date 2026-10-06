Nuevas imágenes de la reseña a Miguel Quintero, investigado por corrupción en Medellín

SEMANA conoció nuevas fotografías de la reseña que la Policía Nacional le hizo a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero investigado por presuntos hechos de corrupción en Medellín.

El pariente del exmandatario acudió ante las autoridades para formalizar su detención domiciliaria en medio del proceso penal que enfrenta por aparentes hechos irregulares que habría cometido en la administración pública.

En específico, la Fiscalía cree que Quintero cometió los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por hechos ocurridos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Miguel Quintero desconoció su responsabilidad.

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Testigos y documentos en poder del ente de investigación demostrarían cómo este hombre, amparado en la relación y poder de su hermano, habría pedido coimas y direccionado la contratación en la autoridad ambiental de Medellín.

Mientras avanza el caso, la Fiscalía solicitó pidió privarlo de la libertad en un centro carcelario por el alto grado de posibilidad de que interfiera en el proceso judicial. Un juez aceptó la privación domiciliaria.

El concejal Alejandro de Bedout, de la bancada de Creemos, el movimiento político de Federico Gutiérrez, reveló las imágenes de la reseña de Miguel Quintero.

Reseña a Miguel Quintero. Foto: Suministrado a Semana.

“Cabizbajo. Derrotado. Por fin frente a la justicia. Imputado por direccionar contratos del AMVA y cobrar coimas del 15 por ciento con sus ‘amiguitos’”, describió el concejal a través de su cuenta de X este 6 de octubre.

Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación apeló la medida de la casa por cárcel, al igual que los representantes de la Alcaldía de la capital de Antioquia: “Medellín también quiere cárcel”, comentó el hombre.

En su defensa, Miguel Quintero escribió en su cuenta de X: “Mi caso es un evidente caso de persecución política en cuerpo ajeno y estoy seguro de que en juicio podré demostrar que nunca he tocado un peso público”.

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