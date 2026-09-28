Abogado de Miguel Quintero Calle pide que pruebas de la Fiscalía sean declaradas ilegales y que no sea enviado a la cárcel

El abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla tuvo su turno este lunes, 28 de septiembre, para pedir que su defendido Miguel Quintero Calle no sea enviado a prisión por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El litigante, en una audiencia que se ha extendido durante más de tres horas, se enfocó en su primera parte en hacer ver ante el juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín que las pruebas expuestas en sesiones anteriores son presuntamente ilegales.

Según Trespalacios, la defensa de Miguel Quintero Calle, una vez se enteró de que este estaba en la mira de la Fiscalía, pidió al ente acusador, como lo faculta la ley, que se le informara si había en su contra alguna investigación.

Miguel Quintero Calle se presentó ante el juzgado 39 penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios. Foto: Tomado de la audiencia de imputación de cargos.

Sin embargo, argumentó que esto, supuestamente, no ocurrió y la Fiscalía avanzó en procesos denominados como control posterior sin anunciarle que esto iba a ocurrir para que la defensa de Miguel Quintero Calle se pudiera realizar.

Incluso, el abogado aseguró que la defensa de Miguel Quintero Calle elevó tutelas y derechos de petición para que se le garantizara su defensa, pero estos no fueron respondidos a tiempo, lo que obstruyó su papel como defensor.

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Otro de los argumentos de Trespalacios para pedir que Quintero Calle siga en libertad está en la respuesta a un derecho de petición que elevó a la Fiscalía para que informara quién ingresó al Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA), en el que se incluye la información reservada de esa entidad, quien ingresó para extraer parte de esos datos.

Según Trespalacios, un funcionario respondió al derecho de petición que él fue una de las personas que ingresó para obtener información para entregarla al director del Programa de Protección de la Fiscalía, es decir, se hizo de manera legal.

“La consulta realizada se efectuó en el marco de las labores de verificación consignadas en la evaluación técnica de amenaza y riesgo, emitida el 23 de marzo, hace parte de un informe final presentado al director del programa de protección”, respondió el funcionario.

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También expuso que supuestamente Quintero Calle no representa un peligro para el proceso, porque no ha huido del país, a pesar de que tiene visa y que ha permanecido en Colombia por 336 días continuos.

Miguel Quintero Calle fue imputado por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana en el que, a través de seis contratos firmados con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, se saquearon recursos que debían destinarse a la compra de kits de bioseguridad en la pandemia del covid-19 y capacitación de organismos de socorro en los 10 municipios del Valle de Aburrá.

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El hermano del exalcalde negó ser el determinador de un entramado criminal para quedarse con parte de esos recursos, se declaró inocente y ahora su abogado pidió que no se le envíe a la cárcel.

Él es investigado junto a Vanessa Álvarez, Álvaro Villada y el empresario Sebastián de Dios Ortega Urán, sobre quien también pesa un pedido de medida de aseguramiento intramural por parte del abogado representante de víctimas, Majer Abushahib.

La decisión de avalar o no la petición del abogado está en manos del juez.