Fiesta terminó en tragedia en Ituango, Antioquia: muro cayó sobre varios jóvenes y dejó dos muertos y un herido

Lo que debía ser una jornada de integración terminó en una emergencia que obligó a la propia comunidad a retirar los escombros para intentar salvar a los afectados.

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Una fiesta comunitaria terminó en tragedia este domingo 27 de septiembre en la vereda Pascuitá, zona rural de Ituango, Antioquia, luego de que una de las paredes de la caseta comunal se desplomara de manera repentina sobre varias personas que se encontraban en el lugar.

El hecho dejó dos jóvenes muertos y una persona herida. Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Andrés García Oquendo y Yeinson Andrés Correa Zinitavé, quienes quedaron atrapados tras la caída de la estructura.

De acuerdo con los primeros reportes, tres personas quedaron debajo de los escombros. La propia comunidad comenzó las labores de rescate mientras los organismos de socorro se desplazaban hacia el sitio para atender la emergencia.

Luis Andrés García y Yeinson Andrés Correa, fallecidos tras el desplome de un muro en Ituango, Antioquia el pasado 27 de septiembre Foto: Cuenta de X TeleAntioquia / API

El comandante de Bomberos de Ituango, Jairo Calle, explicó que los habitantes de Pascuitá informaron que varias personas estaban reunidas en torno a la caseta comunal cuando una de sus paredes colapsó. Los bomberos acudieron con una camioneta de reacción rápida y una ambulancia del hospital local.

Uno de los jóvenes murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. El otro afectado logró ser rescatado, pero falleció antes de poder recibir atención hospitalaria especializada, en medio de las dificultades de acceso y la distancia entre la vereda y el casco urbano de Ituango.

La tercera persona que quedó atrapada fue trasladada al centro asistencial municipal. Según los reportes entregados por las autoridades, sus heridas no comprometen su vida y permanece bajo atención médica con pronóstico estable.

Una lona y el agua, en el centro de las primeras hipótesis

Las primeras explicaciones sobre lo ocurrido apuntan a una estructura provisional instalada sobre el muro. Edison Avilés, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Ituango, señaló que habitantes de la zona les indicaron que habían colocado un plástico para cubrir una parte de la caseta.

Según esta versión, la lona habría acumulado agua de lluvia, aumentando el peso y la tensión ejercida sobre la estructura hasta provocar su desplome.

“Lo que nos dicen es que habían colocado un plástico para tapar algo, sostenido del muro; el plástico se llenó de agua y eso hizo que el muro cediera”, explicó Avilés.

Sin embargo, esta explicación hace parte de las primeras hipótesis y las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes para establecer técnicamente qué provocó el colapso y determinar las condiciones de la estructura.

La tragedia generó consternación entre los habitantes de la zona. Varios de los vecinos lamentaron la muerte de los dos jóvenes y destacaron la huella que dejaron en sus familias, amigos y en la comunidad.

Mientras avanzan las investigaciones, el único sobreviviente continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante el desplome.