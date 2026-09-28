¿Riesgo de gentrificación en Medellín? Fico Gutiérrez pide regular la vivienda turística: “Primero nuestra gente”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió en defensa de la regulación de las viviendas turísticas que su administración incluyó en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y advirtió que la discusión sobre el uso de los inmuebles para alquileres de corta estancia debe ser pública, con participación de la ciudadanía y sin que los intereses de un solo sector económico terminen imponiéndose sobre las necesidades de los habitantes de la capital antioqueña.

Alcalde Federico Gutiérrez confirmó golpe contra la inseguridad en Medellín: “Que quede claro”

El mandatario aseguró que su propuesta busca proteger la vivienda familiar, atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a un inmueble y establecer reglas para el desarrollo de actividades relacionadas con las plataformas de renta corta. Insistió en que la iniciativa no contempla prohibir la vivienda turística ni desconocer los derechos de los propietarios.

“Nosotros aquí no prohibimos ni restringimos actividades económicas, ¿qué hacemos? Regulamos. Yo tengo muy claro de qué lado estoy; es que estoy del lado de la gente de Medellín, del lado de las familias de Medellín, estoy del lado de proteger la vivienda familiar, pero algo también muy importante: soy defensor de la libre empresa, soy defensor de la propiedad privada”, manifestó Gutiérrez.

Las declaraciones se producen en medio de la discusión por los ajustes al POT, documento que ya fue radicado ante el Concejo de Medellín y que deberá surtir un debate público. El alcalde cuestionó que, según su planteamiento, las discusiones sobre una modificación de esta magnitud hayan estado dominadas por las gestiones de un solo sector económico.

“No puede ser que una modificación tan importante de un Plan de Ordenamiento Territorial haya sido tanto el lobby de un solo sector que haya dominado la discusión. La discusión tiene que ser pública, aquí no van a haber discusiones a puerta cerrada, yo una vez lo advierto”, afirmó.

Federico Gutierrez parque Lleras prostitución Foto: Juan Carlos Sierra - Diego Zuluaga / Semana

Gutiérrez sostuvo que la discusión debe permitir que los habitantes de Medellín conozcan los alcances de los cambios propuestos y participen en las decisiones sobre el ordenamiento de la ciudad. En ese sentido, rechazó las versiones según las cuales su administración pretende acabar con la vivienda turística.

“Entonces ahorita salen algunos sectores a decir: ‘No, es que van a prohibir la vivienda turística’. Eso es absolutamente falso”, expresó el mandatario, quien reiteró que la propuesta contempla definir en qué zonas se pueden desarrollar estas actividades y bajo qué condiciones.

Uno de los argumentos centrales de la Alcaldía para impulsar la regulación es el impacto que, según el alcalde, tiene la expansión de los alquileres turísticos sobre el acceso a la vivienda y la convivencia en los barrios.

Gutiérrez señaló que una parte importante de los ciudadanos ha manifestado preocupación por los elevados precios de los arrendamientos y de la vivienda nueva, particularmente en sectores donde se ha incrementado la presencia de inmuebles destinados a estadías de corta duración.

“A que no es el único factor; el tema de vivienda turística tiene toda la razón, pero también suma”, reconoció el mandatario, al explicar que la dificultad para acceder a una vivienda responde a diferentes circunstancias y que la regulación de las plataformas de renta corta es una de las medidas que su administración considera necesarias.

El alcalde también se refirió a las molestias que han expresado residentes de distintos sectores de la ciudad por la transformación de viviendas familiares en espacios destinados a alquileres temporales. Según dijo, algunas comunidades han reportado problemas de convivencia asociados al uso de apartamentos y casas para fiestas y otras actividades.

“Porque también hay familias en toda la ciudad que, por ejemplo, dicen: ‘Venga, entonces, ¿cómo es posible que yo mi tranquilidad pueda tener? Porque el apartamento del lado, la casa del lado, se volvió renta corta y solo las utilizan entonces para temas de fiestas y otro tipo de cosas y otras actividades’. Tiene razón la gente”, afirmó.

El mandatario insistió en que la propuesta pretende establecer condiciones diferenciadas para el funcionamiento de estas actividades, de manera que puedan desarrollarse en determinadas zonas sin afectar la tranquilidad de quienes habitan permanentemente en los barrios residenciales.

El déficit de vivienda y los cambios al POT

En su intervención, Federico Gutiérrez también cuestionó los resultados del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en 2014, al señalar que las proyecciones de construcción de vivienda previstas para Medellín no se materializaron en la magnitud esperada.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el alcalde, el POT de ese año contemplaba la construcción de más de 120.000 unidades de vivienda en el corredor del río, considerado una de las zonas planas de la ciudad con posibilidades de desarrollo urbanístico. Sin embargo, aseguró que solamente se construyó el 2 % de lo proyectado.

“Una cosa es lo que dejan en el papel y otra cosa es lo que se puede terminar aplicando. Por eso nosotros, en las modificaciones del POT, lo que vamos a hacer es habilitar suelo para construir, porque el problema de los precios alrededor del arriendo y alrededor de la vivienda nueva solo se soluciona si hay oferta”, explicó.

El alcalde sostuvo que la falta de unidades habitacionales frente a la demanda de personas interesadas en comprar o arrendar termina presionando los precios del mercado inmobiliario. Por esa razón, señaló que la modificación del POT también contempla habilitar condiciones para impulsar nuevos proyectos de construcción.

La apuesta, según indicó, incluye viviendas de interés social y proyectos dirigidos a diferentes segmentos de la población, con el propósito de ampliar la disponibilidad de inmuebles en la ciudad.

“En la medida en que usted solo tenga mayor demanda, gente que quiera comprar o que quiera arrendar, pero no hay unidades de vivienda, entonces todos se dan el lujo de lo poco que tienen, lo venden muy caro o lo arriendan muy caro. Así funciona el mercado”, manifestó.

Gutiérrez insistió en que la regulación de las viviendas turísticas debe entenderse dentro de una estrategia más amplia de ordenamiento urbano y acceso a la vivienda, y no como una medida dirigida contra los propietarios o contra una actividad económica en particular.

En esa línea, recalcó que quienes actualmente tienen propiedades podrán conservarlas y que la propuesta no contempla arrebatarles sus inmuebles.

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“Nadie les va a arrebatar esas viviendas que tienen; simplemente, en una zona de la ciudad se pueden desarrollar esas actividades y en otras zonas no”, puntualizó.

Gutiérrez cuestiona presuntas presiones y campañas contra la regulación

Durante sus declaraciones, el alcalde también cuestionó los ataques que, según dijo, ha recibido su administración en los últimos días por cuenta de la propuesta de regulación. Gutiérrez pidió que se conozca quiénes estarían financiando las campañas en contra de la iniciativa y reclamó que los sectores interesados expongan públicamente sus argumentos.

“Yo sí les digo, hagan el lobby de frente, pero háganlo de frente a la ciudadanía. Yo quiero ver quiénes han pagado por ese lobby. ¿Quiénes han pagado esos ataques de los últimos días tan sistemáticos desde hace aproximadamente cuatro días?”, expresó.

El mandatario planteó que el debate también debe permitir identificar si existen intereses políticos relacionados con la discusión del POT y cuestionó a quienes, en su opinión, estarían defendiendo los intereses de un grupo reducido por encima de las necesidades de la mayoría de los habitantes.

“¿A que entonces hay políticos que prefieren privilegiar a unos muy pocos simplemente por unos negocios y afectar a la inmensa mayoría de las familias de Medellín? Pues listo, los vamos a poner también en evidencia”, advirtió.

Gutiérrez aseguró que está dispuesto a participar en la discusión tanto desde su condición de alcalde como de ciudadano de Medellín y reiteró que su administración defenderá la protección de la vivienda familiar.

En ese contexto, rechazó las críticas que califican la propuesta como una iniciativa de carácter socialista y defendió su posición a favor de la propiedad privada y la libre empresa.

“¿Cómo le parece el absurdo de que ya salen algunos otros a decir que somos disque socialistas? Por Dios, yo que defiendo la libre empresa, que defiendo la propiedad privada, que tengo claro de qué lado estoy”, señaló.

El alcalde agregó que, en su opinión, la controversia también está relacionada con intereses económicos y políticos que deberán hacerse visibles durante la discusión pública de la modificación del ordenamiento territorial.

El turismo seguirá creciendo, pero con regulación

Otro de los puntos que abordó Federico Gutiérrez fue el impacto que la regulación podría tener sobre el turismo, una actividad que considera fundamental para la economía de Medellín y para la generación de empleo.

Frente a las advertencias de algunos sectores sobre una eventual afectación de la actividad turística, el mandatario respondió que la ciudad continuará impulsando su crecimiento, aunque con reglas que permitan proteger a las comunidades residentes.

“Algunos dicen: ‘Va a matar el turismo’. Falso, falso, el turismo con nosotros ha crecido. 1.800.000 turistas al año, la mitad de los extranjeros. Y el turismo voy a seguir haciendo que crezca, pero cuidando a la gente de Medellín”, afirmó.

El alcalde manifestó que la administración busca promover un turismo organizado, que genere beneficios económicos y aporte al desarrollo de la ciudad, al tiempo que responda a las necesidades de quienes viven en ella.

En su declaración, advirtió sobre las consecuencias que puede tener un crecimiento turístico sin suficiente regulación y mencionó los casos de Nueva York, Barcelona y Venecia como ejemplos de ciudades donde, según dijo, se han presentado tensiones entre la actividad turística y la vida cotidiana de sus habitantes.

“El turismo es un renglón económico muy importante para nuestra ciudad. Genera empleo. Vamos a seguir haciéndolo crecer. Yo me voy a seguir encargando, pero un turismo responsable, un turismo que agregue valor y que sobre todo le sirva a la gente de Medellín”, sostuvo.

Gutiérrez reiteró que la discusión sobre las viviendas turísticas continuará en el Concejo de Medellín, donde se debatirán las modificaciones al POT, y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las posiciones de los sectores económicos y políticos involucrados.

“Yo vine aquí a defender a la gente de Medellín y es lo que voy a seguir haciendo”, concluyó el alcalde, quien insistió en que la regulación de las plataformas de renta corta busca establecer condiciones para su funcionamiento, proteger la vivienda familiar y permitir que el turismo continúe desarrollándose en la capital antioqueña.