El hombre de las 500 cuentas en redes: cayó señalado de acosar, amenazar y suplantar a 21 personas en Antioquia

Una investigación de la Fiscalía terminó con la captura y posterior envío a prisión de Daniel Felipe Duque, señalado de utilizar durante meses cientos de perfiles falsos y diferentes líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en Sabaneta y Envigado, Antioquia.

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El caso llamó especialmente la atención por uno de los hechos documentados por el ente investigador. Una de las mujeres afectadas habría sido contactada y asediada mediante más de 500 cuentas distintas, creadas presuntamente con ese propósito.

Según la Fiscalía, las víctimas identificadas hasta ahora corresponden a 20 mujeres y un hombre. Entre los afectados habría integrantes de una comunidad educativa y profesionales de la psicología, quienes presuntamente recibieron mensajes ofensivos, degradantes, sexuales y relacionados con violencia de género.

La investigación también encontró que los perfiles no solo habrían sido utilizados para contactar directamente a las víctimas. De acuerdo con las autoridades, algunas cuentas fueron creadas para suplantar a las personas afectadas y luego utilizadas para comunicarse con sus familiares y conocidos.

En esas publicaciones, según la Fiscalía, se habría intentado afectar la reputación de las víctimas mediante acusaciones que las relacionaban con la comisión de diferentes delitos.

La Fiscalía identificó el patrón de acoso, amenazas y hostigamiento con el que Daniel Felipe Duque habría afectado a cerca de 21 personas en Sabaneta y Envigado (Antioquia). Este hombre es señalado de crear centenares de perfiles y líneas telefónicas para contactar a sus… pic.twitter.com/IIkdEHgZna — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 25, 2026

A esto se suma otra modalidad que hace parte del expediente: la divulgación de números telefónicos de algunas personas para que fueran agregados a grupos de mensajería en los que circulaba contenido sexual. Algunas de las víctimas, de acuerdo con la investigación, posteriormente comenzaron a recibir mensajes provenientes de otros países.

Entre los casos documentados aparece además el de un joven que, según la Fiscalía, habría sido sometido a hostigamientos y presiones desde que tenía 15 años. El objetivo habría sido obtener números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.

Otras personas denunciaron haber recibido llamadas durante la noche y la madrugada. En algunos episodios también habrían recibido imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.

Con los elementos materiales probatorios recopilados durante las pesquisas, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra Duque. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble ubicado en Envigado.

Durante la diligencia fueron encontrados varios teléfonos celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, además de otros elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

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Posteriormente, una fiscal de la Seccional Medellín presentó al detenido ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a un sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Duque no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez de control de garantías ordenó que permaneciera privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.