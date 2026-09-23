Ojo conductores en Medellín: dos importantes vías tendrán cierre total por las obras del Metro de la 80; estos son los cambios

Los conductores que se movilizan por sectores como Pilarica y El Progreso, en el occidente de Medellín, tendrán que modificar sus recorridos habituales desde este lunes 28 de septiembre.

Ese día comenzará el cierre total y definitivo de dos vías internas debido al inicio de las obras para construir el patio taller del Metro de la 80.

El Metro de la 80 avanza en Medellín y se consolida como uno de los megaproyectos de movilidad más ambiciosos de la ciudad

La Secretaría de Movilidad señaló que los cierres cuentan con un Plan de Manejo de Tránsito avalado, que contempla señalización preventiva, rutas de desvío y acompañamiento permanente de auxiliares de tránsito para orientar a conductores, peatones, usuarios del transporte público y habitantes de la zona.

Las vías que serán cerradas son la carrera 67, entre la calle 71 y la transversal 78, y la calle 72, entre las carreras 67 y 69. La intervención permitirá comenzar actividades de adecuación de redes, excavaciones y otras obras necesarias para levantar la infraestructura que será utilizada para la operación y mantenimiento del futuro sistema.

Con los cierres, las rutas de buses 254i Pilarica Integrada y 289 Pilarica calle 96, además de los demás vehículos que habitualmente utilizan la carrera 67, deberán tomar los desvíos establecidos.

Metro de la 80 ya presenta un avance sustancial que ilusiona a los medellinenses. Foto: MinTransporte / Metro de Medellín / Montaje: Semana

Los conductores deberán dirigirse por la carrera 69 hacia el norte hasta llegar a la glorieta de la calle 78 B, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe. Allí deberán realizar el retorno para continuar nuevamente por la carrera 69 en sentido sur.

Posteriormente, podrán avanzar por la urbanización Lomas del Pilar I y, al llegar a la intersección con la calle 73, en el sector conocido como El Rinconcito Ecuatoriano, podrán retomar su recorrido habitual.

Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación y transitar con precaución, pues podrían presentarse mayores tiempos de recorrido en sectores como Pilarica y El Progreso.

“Agradecemos la paciencia y ofrecemos disculpas por las incomodidades a quienes transitan por la zona”, expresó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, quien también pidió respetar la señalización y las indicaciones de los agentes.

El nuevo frente de obra hace parte del avance del metro de la 80. Jorge Ramos, gerente de Ejecución de Proyectos del Metro de Medellín, indicó que el proyecto registra un 55 % de ejecución de actividades y que la gestión predial alcanza un 96 % del área disponible para ejecutar trabajos.

El patio taller será una infraestructura fundamental para el sistema. Allí se realizará el mantenimiento de los 22 futuros trenes y estará ubicada la zona de estacionamiento desde donde saldrán los vehículos para prestar el servicio comercial en toda la línea.

Con este nuevo frente, las obras del Metro de la 80 avanzan hacia una infraestructura que busca mejorar la movilidad y conectividad del occidente de Medellín, aunque durante su construcción los habitantes y conductores de la zona tendrán que enfrentar modificaciones en sus recorridos.