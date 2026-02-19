Medellín

El Metro de la 80 avanza en Medellín y se consolida como uno de los megaproyectos de movilidad más ambiciosos de la ciudad

La nueva línea férrea del occidente de Medellín avanza en su fase de ejecución con financiación asegurada y cronograma proyectado para entrar en operación hacia finales de la década.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

19 de febrero de 2026, 8:53 a. m.
Obras del Metro de la 80 avanzan sobre el corredor occidental de Medellín, una de las principales apuestas de movilidad de la ciudad para la próxima década.
Obras del Metro de la 80 avanzan sobre el corredor occidental de Medellín, una de las principales apuestas de movilidad de la ciudad para la próxima década.

El Metro de la 80, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de Medellín en las últimas décadas, ya está en ejecución y se perfila como una pieza clave para fortalecer el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá.

Aunque el discurso oficial insiste en que “ya es una realidad”, la obra todavía enfrenta un largo camino antes de convertirse en un sistema operativo para los ciudadanos.

Un proyecto estratégico para la movilidad del occidente de Medellín

El Metro de la 80 corresponde a una nueva línea de transporte férreo que recorrerá el corredor de la avenida 80 entre las estaciones Caribe y Aguacatala, conectando el norte y el sur de la ciudad y beneficiando a más de un millón de habitantes del occidente de Medellín.

El proyecto contempla un trazado de aproximadamente 13 kilómetros con cerca de 17 estaciones, integradas al sistema metro y a otros modos de transporte urbano.

Contará con trenes eléctricos que buscan reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

La iniciativa fue declarada de importancia estratégica mediante el Conpes, lo que garantizó su cofinanciación entre la Nación y el Distrito de Medellín.

El esquema establece que el Gobierno nacional aporte cerca del 70 % del costo total y el municipio el 30 % restante, con una inversión estimada superior a los 3,5 billones de pesos.

Obras en marcha y cronograma de ejecución

Las autoridades locales han reiterado que el Metro de la 80 ya se encuentra en fase de construcción, con intervenciones en redes, espacio público, intercambios viales y estructuras asociadas al viaducto y estaciones.

Desde la Alcaldía de Medellín se ha informado que el proyecto generará nuevos espacios urbanos, zonas verdes y mejoras en la movilidad.

Esto beneficiará a varias comunas del occidente de la ciudad, donde se concentran los mayores impactos de la obra.

El portal oficial del proyecto señala que la meta es iniciar la operación hacia 2028, siempre que se mantenga el flujo de recursos y el cronograma de ejecución.

Este hecho confirma que, aunque la obra está en marcha, su entrada en funcionamiento aún tomará varios años y dependerá del avance de los contratos y de la disponibilidad presupuestal.

En el lenguaje institucional, afirmar que el Metro de la 80 “es una realidad” significa que el proyecto cuenta con estudios aprobados, financiación asegurada y obras en ejecución, lo que lo convierte en una infraestructura en fase irreversible.

Sin embargo, en términos operativos, la línea todavía no está cerca de entrar en servicio y enfrenta desafíos técnicos, financieros y urbanos propios de los megaproyectos de transporte masivo.

Para Medellín, la construcción del Metro de la 80 representa la mayor expansión del sistema ferroviario urbano en décadas y una apuesta estratégica para descongestionar corredores viales saturados y fortalecer la red multimodal de transporte.

Su avance marca un hito en la planeación urbana de la ciudad, aunque su impacto pleno solo se verá cuando los trenes comiencen a circular.

