Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

La tarjeta Cívica es clave para la experiencia personalizada en el Metro de Medellín. Desde el 2007, los usuarios del sistema de transporte pueden adquirirla para tener beneficios específicos en su uso.

Esta Cívica la pueden solicitar personas de cualquier nacionalidad; tanto colombianos como extranjeros pueden hacer uso de esa personalización.

Usuario de Metro de Medellín mostrando tarjeta Cívica. Foto: Cortesía: Metro de Medellín

Para que las personas obtengan su Cívica por primera o segunda vez, lo deben hacer en un Punto de Atención al Cliente. Para este trámite, el usuario solo necesita tener a la mano su documento de identidad y diligenciar los datos personales que le pedirá el asesor.

Puntos de Atención al Cliente Metro de Medellín

Estos puntos de atención están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo (línea P), San Javier, San Antonio e Itagüí.

De lunes a viernes, los servidores brindan el servicio desde las 10:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en jornada continua. Los sábados, domingos y festivos no se presta este servicio a la ciudadanía.

Requisitos para extranjeros al solicitar su Cívica

Las personas con una nacionalidad distinta a la colombiana también pueden personalizar su tarjeta, presentando su cédula de extranjería emitida en Colombia o su pasaporte.

Los venezolanos pueden presentar su documento de identidad del país de origen y el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT). Los extranjeros deben hacer el trámite en cualquiera de los puntos de atención que dispone el Metro en ciertas estaciones.

No se puede solicitar la tarjeta Cívica virtualmente

La empresa Metro tiene la urgencia de que sus usuarios renueven su tarjeta Cívica, ya que muchos de ellos tienen la misma desde 2007. Las que fueron emitidas entre este año y 2014 dejarán de funcionar desde el 30 de junio de 2026.

Por ello habilitaron el trámite en línea de verificar si necesita o no renovarla; para esto, los residentes del Valle de Aburrá solo deberán ingresar a la página de la empresa de transporte y diligenciar el formulario paso a paso y verificar la vigencia de su tarjeta. La personalización solo se puede hacer presencialmente.

Precios con la tarjeta personalizada

Es clave para los usuarios que desean sacar su tarjeta cívica con un perfil preferencial anexar los documentos que lo respalden.

La empresa de transporte le ofrece tarifas diferenciales a los viajeros frecuentes, a los adultos mayores, a los estudiantes y a las personas con alguna discapacidad.