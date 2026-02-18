Medellín

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Los ciudadanos del Valle de Aburrá podrán dirigirse a estos puntos de atención entre semana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

18 de febrero de 2026, 10:41 a. m.
La tarjeta Cívica le permite a los usuarios del Metro de Medellín recargar virtualmente su pasaje.
La tarjeta Cívica le permite a los usuarios del Metro de Medellín recargar virtualmente su pasaje. Foto: Montaje SEMANA | camaralucida1 - stock.adobe.com y Metro de Medellín

La tarjeta Cívica es clave para la experiencia personalizada en el Metro de Medellín. Desde el 2007, los usuarios del sistema de transporte pueden adquirirla para tener beneficios específicos en su uso.

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Esta Cívica la pueden solicitar personas de cualquier nacionalidad; tanto colombianos como extranjeros pueden hacer uso de esa personalización.

Usuario de Metro de Medellín mostrando tarjeta Cívica
Usuario de Metro de Medellín mostrando tarjeta Cívica. Foto: Cortesía: Metro de Medellín

Para que las personas obtengan su Cívica por primera o segunda vez, lo deben hacer en un Punto de Atención al Cliente. Para este trámite, el usuario solo necesita tener a la mano su documento de identidad y diligenciar los datos personales que le pedirá el asesor.

Puntos de Atención al Cliente Metro de Medellín

Estos puntos de atención están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo (línea P), San Javier, San Antonio e Itagüí.

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Medellín

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

Medellín

Glorieta de Mayorca: el proyecto vial que busca descongestionar el sur del Valle de Aburrá

Nación

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Medellín

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Medellín

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Medellín

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Medellín

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Medellín

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

Medellín

La historia del migrante que envió, desde Europa, un repuesto y una emotiva nota para el Metro de Medellín y se robó el corazón de los paisas

De lunes a viernes, los servidores brindan el servicio desde las 10:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. en jornada continua. Los sábados, domingos y festivos no se presta este servicio a la ciudadanía.

Requisitos para extranjeros al solicitar su Cívica

Las personas con una nacionalidad distinta a la colombiana también pueden personalizar su tarjeta, presentando su cédula de extranjería emitida en Colombia o su pasaporte.

Los venezolanos pueden presentar su documento de identidad del país de origen y el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT). Los extranjeros deben hacer el trámite en cualquiera de los puntos de atención que dispone el Metro en ciertas estaciones.

No se puede solicitar la tarjeta Cívica virtualmente

La empresa Metro tiene la urgencia de que sus usuarios renueven su tarjeta Cívica, ya que muchos de ellos tienen la misma desde 2007. Las que fueron emitidas entre este año y 2014 dejarán de funcionar desde el 30 de junio de 2026.

Ojo: el Metro de Medellín tiene esta nueva opción para recargar la tarjeta cívica

Por ello habilitaron el trámite en línea de verificar si necesita o no renovarla; para esto, los residentes del Valle de Aburrá solo deberán ingresar a la página de la empresa de transporte y diligenciar el formulario paso a paso y verificar la vigencia de su tarjeta. La personalización solo se puede hacer presencialmente.

Precios con la tarjeta personalizada

Es clave para los usuarios que desean sacar su tarjeta cívica con un perfil preferencial anexar los documentos que lo respalden.

La empresa de transporte le ofrece tarifas diferenciales a los viajeros frecuentes, a los adultos mayores, a los estudiantes y a las personas con alguna discapacidad.

x
Tarifas del Metro de Medellín en 2026 Foto: Metro de Medellín

Más de Medellín

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

La glorieta Mayorca será intervenida durante cerca de 25 meses para mejorar la movilidad entre Envigado y Sabaneta.

Glorieta de Mayorca: el proyecto vial que busca descongestionar el sur del Valle de Aburrá

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Julián David Maldonado Montoya, sacerdote de la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini.

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Nueve personas, detenidas en apartamento dedicado a la brujería, en Medellín, serían parte de una "oficina Premium" dedicada al sicariato de alto impacto, según el alcalde, Federico Gutiérrez.

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Sergio Alberto Correa, papá capturado por la muerte a golpes de su hijo de 9 meses en Medellín.

Cuando visitaba la tumba de su bebé: capturan a joven padre acusado de asesinarlo a golpes porque no soportaba su llanto

x

Estos son los puntos donde se encontrarán las nuevas cámaras de fotomultas en Envigado

Noticias Destacadas