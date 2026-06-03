La movilidad en Colombia marca un nuevo hito con el anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien oficializó el inicio de las obras de la estación San Germán del Metro de la 80, pues se trata de la construcción de la primera estación subterránea de un sistema férreo en el país.

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La estación San Germán, el nuevo soterrado de Colombia

En el marco de la presentación de los avances de las obras del Metro de la 80, el alcalde Gutiérrez detalló esta nueva estación que será la primera bajo tierra en todo el país. El mandatario detalló que contará con aproximadamente 500 metros y demás pormenores:

Integrará 13.25 kilómetros

14 paradas

22 trenes

Un tiempo de trayecto promedio de 32 minutos e integración a todo el sistema

A esto se le suma el impacto en materia ambiental: “¿Cómo tener una calidad del aire aceptable? Sacando vehículos de las vías y con un transporte limpio, con energía renovada. Este proyecto evita la emisión de 131.000 toneladas de CO₂. Es amigable con el medioambiente y, por supuesto, nos integra como sociedad”, declaró Gutiérrez.

Presentación de avances del Metro de la 80. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Detallaron que la construcción de la estación subterránea San Germán se desarrollará por etapas, iniciando con actividades preliminares, adecuación del terreno y excavaciones. Luego de otros procesos, estaría listo en el primer trimestre de 2028.

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La Alcaldía de Medellín asegura que el Metro de la 80 beneficiará al 38 % de la ciudadanía, conectando directamente la zona occidental de la ciudad a través de 13.25 kilómetros de recorrido, 14 paradas y tres estaciones.

Vale la pena precisar que esta iniciativa proviene de una inversión de $3.5 billones, financiada en un 70 % por la Nación y un 30 % por el Distrito. Federico Gutiérrez dio más detalles de cómo avanza en general la obra del metro de la 80.

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Gutiérrez anunció a la ciudadanía el importante avance de esta obra que inició en octubre de 2025 con algunas perforaciones en la ciudad. El alcalde asegura que esta nueva línea beneficiará a más de 1 millón de personas, conectará 15 universidades, 150 colegios y generará 966 empleos.

El alcalde destacó que este proyecto nació en su primera administración, cuando con su equipo distrital lo estructuró y logró su cofinanciación. Esto hace aún más significativo para Gutiérrez hoy verlo como una realidad.

Además, Gutiérrez reveló los planes de entrega para este proyecto: “A finales de 2028 comienzan las pruebas y a inicios de 2029 inicia su operación por fases”.