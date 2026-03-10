Adiós al viejo puente La Iguaná: Medellín inicia su demolición para avanzar con el Metro de la 80

La Alcaldía de Medellín confirmó el inicio de las intervenciones para demoler el puente sobre la quebrada La Iguaná, una estructura clave en la Avenida 80 que será reemplazada para permitir la construcción del proyecto Metro de la 80.

La obra marca un nuevo avance en la transformación del corredor occidental de la ciudad y contempla cierres parciales y ajustes en la movilidad durante su ejecución.

Demolición del puente de La Iguaná impactará la movilidad del occidente de Medellín

La administración distrital confirmó el inicio del proceso para demoler el puente vehicular sobre la quebrada La Iguaná.

Esta infraestructura clave en el sector será reemplazada para permitir el desarrollo del proyecto del Metro de la 80.

El actual puente se encuentra en la avenida 80, a la altura del sector cercano al Éxito de Robledo.

Su reemplazo hace parte de las obras necesarias para adaptar el corredor por donde circulará el nuevo sistema de transporte masivo.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, explicó que el desmonte del puente permitirá construir una nueva estructura con especificaciones acordes al rediseño vial que exige el proyecto ferroviario.

La demolición del puente sobre la Quebrada La Iguaná, ubicado en la Avenida 80, marcará un cambio importante para los habitantes de barrios cercanos como Robledo, San Germán y Los Colores.

Durante las obras será necesario aplicar cierres viales y desvíos que podrían generar mayores tiempos de desplazamiento para conductores, usuarios del transporte público y comerciantes de la zona.

En la avenida 80, a la altura de la quebrada La Iguaná, iniciaremos en los próximos días con intervenciones de obra. 🚧🏗️



Por ello, trabajamos con un equipo interdisciplinario 👷‍♀️👷‍♂️📋 en el diseño de estrategias que permitirán mitigar los impactos a la movilidad en la zona y… pic.twitter.com/LfkRW8FOIe — Metro de Medellín 💚 #ALoMetro (@metrodemedellin) February 27, 2026

Cierres viales y desvíos por demolición del puente de La Iguaná

Como parte de las obras necesarias para avanzar en el proyecto del Metro de la 80, las autoridades implementarán cierres viales en dos tramos de la Avenida 80.

Las restricciones se aplicarán entre las calles 60 y 62 por el costado occidental y entre las calles 59 y 60 por el costado oriental.

Según lo anunciado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, desde el 11 de marzo comenzarán cierres parciales en horario nocturno, mientras que a partir del 18 de marzo se realizará el cierre total del puente sobre la quebrada La Iguaná.

Esta medida se mantendrá hasta nuevo aviso mientras avanzan las labores de demolición y construcción de la nueva estructura.

El plan de manejo de tránsito impactará principalmente la movilidad en barrios del occidente de la ciudad como San Germán, Los Colores, El Pesebre y Robledo.

Durante la ejecución de las obras se habilitarán rutas alternas y se instalarán semáforos provisionales en los corredores de desvío para facilitar la circulación.

Además, se suspenderá de manera temporal la ciclorruta ubicada en la calle 60 entre las carreras 77B y 80.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que agentes de tránsito estarán presentes en el sector para regular el flujo vehicular y apoyar a los conductores durante la implementación de los desvíos.

La intervención hace parte de las obras estratégicas del Metro de la 80, un sistema de transporte que busca mejorar la conectividad del occidente de Medellín y modernizar la infraestructura vial a lo largo de este importante corredor urbano.