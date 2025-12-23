Construyen Metro de la 80 que llevará a todos los pasajeros hasta la carrera 65 a partir de esta fecha en Medellín

Las obras del Metro de Medellín no se detienen, especialmente, el de la 80, que es un viaducto elevado que será utilizada por los trenes del sistema que buscar traer una renovación en la movilidad de la zona occidental de la capital de Antioquia.

De acuerdo con la información que se ha conocido, a finales de octubre de 2025 iniciaron las actividades de perforación, armado del acero de refuerzo y vaciado de concreto en los dos primeros apoyos del viaducto. Posteriormente, avanzarán con la construcción de las demás estructuras.

Se espera que la obra final la puedan entregar 2032 y 2033, con la primera etapa abriendo en 2032 y el sistema completo hacia 2033, de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Metro de Medellín. Foto: Luis Benavides

El gerente general del Metro de Medellín, Tomás Andrés Elejalde Escobar, precisó que avanzan con todo lo que requiere esta obra para mejorar la movilidad en la ciudad de Medellín.

“Se realizan las primeras excavaciones y trabajos para el viaducto que conectará la estación Caribe de la línea E con la zona de Córdoba. Esto es un viaducto de más o menos 500 metros que cruzará la autopista Norte y la avenida 65. En este viaducto se realizarán 17 apoyos, son 17 columnas, las cuales tienen una cimentación profunda con pilotes y esos son los trabajos que estamos viendo en este sector”, explicó el funcionario.

Al mismo tiempo, indicó que la “construcción de los apoyos del viaducto elevado es una intervención estratégica orientada a mantener la movilidad en una zona de alto flujo vehicular y múltiples carriles”.

Metro de Medellín. Foto: Getty Images

Por su parte, el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, precisó que buscan con esta obra es poder mejorar la calidad de vida de las personas que a diario toman este servicio para sus trabajos y otras actividades.

“Cada fase cuenta con un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) diseñado para minimizar los impactos en la movilidad de la zona. Este plan, aprobado por la Secretaría de Movilidad, contempla el control del ingreso y la salida de volquetas y maquinaria. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de peatones, ciclistas, conductores y operarios”, agregó.

Este proyecto representa una transformación clave en el urbanismo y la infraestructura vial moderna de Medellín. La obra fortalecerá el sistema de transporte masivo e impulsará la movilidad sostenible en la ciudad.