“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció acciones legales contra los hinchas que participaron tanto en el ingreso de pólvora al estadio Atanasio Girardot, como en los disturbios durante la final de la Copa Colombia, entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

“Este es el que ingresó la pólvora, ya está identificado. Esta persona, con el video que tenemos, en uno de los puestos de control, fue parado el vehículo con el conductor, se hizo la verificación, es la misma persona, es el dueño del vehículo”, dijo el alcalde Fico Gutiérrez.

El mandatario reveló su identidad en una rueda de prensa. Se trata de un hincha de Atlético Nacional que prestó su lujosa camioneta para que se ingresara el material prohibido al escenario, modificó su vestimenta y abandonó el escenario deportivo.

Hinchas del Medellín ingresaron al campo de juego y formaron una batalla campal. Foto: Redes sociales

Tras ser individualizado, como sucedió con las personas que fueron incluidas en un cartel de 45 presuntos vándalos del estadio, el hombre tendría que responder ante las autoridades.

“Es una persona que, al parecer, es funcionario de uno de los equipos, de Nacional, de alguna forma se da cuenta de que a esta persona le estamos haciendo el seguimiento en las cámaras y va y le avisa que ya estaba identificado. Ahí le dicen: ‘Estás pillado’. Y él sigue, se va, busca básicamente no ser identificado, se pone un buzo y se va del estadio”, aseguró el mandatario.

“Son hechos premeditados por quienes se disfrazan de hinchas, pero que realmente actúan como criminales, pusieron en riesgo a miles de personas y muchas familias”, dijo el mandatario.

Según el mandatario, los vándalos fueron denunciados por instigación para delinquir, entre otros delitos, y aseguró que les caerá todo el peso de la ley.

Según la Alcaldía, nueve policías resultaron heridos en los desmanes protagonizados tras la disputa de esa final.

Federico Gutiérrez señaló que hay personas que integran la mesa de convivencia en la que las autoridades gestionan esos eventos deportivos para tratar de alejar la violencia, y manifestó que violaron la confianza que les brindaron.

En la ciudad, ya hay un antecedente de líderes de las barras judicializados por instigación para delinquir. También por desmanes dentro del Atanasio Girardot, en abril de 2023, la Fiscalía judicializó a cuatro líderes de la barra Los del Sur.

Líderes de la barra brava de Nacional piden pista a la justicia para evitar pagar pena: esta es la historia que involucra a un músico y a un profesor universitario

Los cuatro acaban de firmar un principio de oportunidad para que la Fiscalía cese la acción penal en su contra, a cambio deberán cumplir una serie de compromisos.