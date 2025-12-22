Medellín

“Este es”: ya fue identificado el responsable de entrar pólvora al Atanasio Girardot; alcalde de Medellín anunció acciones penales

En ese escenario se enfrentaron Medellín y Nacional, hubo un ingreso escandaloso de pirotecnia, peleas, hinchas y policías heridos.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 10:49 p. m.
Identifican a hincha que ingresó pólvora al Atanasio Girardot
Identifican a hincha que ingresó pólvora al Atanasio Girardot Foto: Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció acciones legales contra los hinchas que participaron tanto en el ingreso de pólvora al estadio Atanasio Girardot, como en los disturbios durante la final de la Copa Colombia, entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

“Este es el que ingresó la pólvora, ya está identificado. Esta persona, con el video que tenemos, en uno de los puestos de control, fue parado el vehículo con el conductor, se hizo la verificación, es la misma persona, es el dueño del vehículo”, dijo el alcalde Fico Gutiérrez.

El mandatario reveló su identidad en una rueda de prensa. Se trata de un hincha de Atlético Nacional que prestó su lujosa camioneta para que se ingresara el material prohibido al escenario, modificó su vestimenta y abandonó el escenario deportivo.

Caos en el Atanasio Girardot
Hinchas del Medellín ingresaron al campo de juego y formaron una batalla campal. Foto: Redes sociales

Tras ser individualizado, como sucedió con las personas que fueron incluidas en un cartel de 45 presuntos vándalos del estadio, el hombre tendría que responder ante las autoridades.

