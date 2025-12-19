Medellín

Fico Gutiérrez revela nuevos videos de los desmanes en la final DIM vs. Nacional y un cartel de los vándalos: “Querían ser famosos”

El alcalde anunció que fueron denunciados por instigación para delinquir, entre otros delitos.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 5:36 p. m.
Buscan a vándalos por desmanes en el estadio de Medellín
Buscan a vándalos por desmanes en el estadio de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Este viernes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló nuevos videos que evidencian la manera en que, de manera grosera, fue ingresada una cantidad de pólvora nunca antes vista al estadio Atanasio Girardot.

“Son hechos premeditados por quienes se disfrazan de hinchas, pero que realmente actúan como criminales, pusieron en riesgo a miles de personas y muchas familias”, dijo el mandatario.

Parte de la pirotecnia, denunció el alcalde, fue ingresada en dos camionetas y a través de los torniquetes de control al ingreso de los hinchas.

Desmanes en el Atanasio Girardot
Desmanes en el Atanasio Girardot Foto: X Colombia Oscura

El mandatario, además, divulgó varios afiches con rostros de hinchas que protagonizaron los desmanes posteriores a la final de la Copa Colombia, en la que Nacional ganó 1-0 y se coronó campeón ante el Deportivo Independiente Medellín.

Según el mandatario, los vándalos fueron denunciados por instigación para delinquir, entre otros delitos, y aseguró que les caerá todo el peso de la ley.

Cartel vándalos estadio Atanasio Girardot revelado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Cartel vándalos estadio Atanasio Girardot revelado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: Alcaldía de Medellín

Según la Alcaldía, nueve policías resultaron heridos en los desmanes protagonizados tras la disputa de esa final.

Federico Gutiérrez señaló que hay personas que integran la mesa de convivencia en la que las autoridades gestionan esos eventos deportivos para tratar de alejar la violencia, y manifestó que violaron la confianza que les brindaron.

En la ciudad, ya hay un antecedente de líderes de las barras judicializados por instigación para delinquir. Por desmanes también dentro del Atanasio Girardot, en abril de 2023, la Fiscalía judicializó a cuatro líderes de la barra Los del Sur.

Buscan a estos vándalos que provocaron desmanes en la final Medellín vs Nacional.
Buscan a estos vándalos que provocaron desmanes en la final Medellín vs Nacional. Foto: Alcaldía de Medellín

Pero los implicados firmaron un principio de oportunidad y en el primer clásico se les vio a través de las pantallas del estadio pidiendo perdón por lo ocurrido, lo que los mantiene sin sanción penal por no haber sido hallados culpables.

Entonces, los hechos violentos dejaron 89 lesionados, 13 de ellos funcionarios públicos.

Líderes de la barra brava de Nacional piden pista a la justicia para evitar pagar pena: esta es la historia que involucra a un músico y a un profesor universitario

El alcalde, en esta ocasión, anunció que a los responsables de estos recientes hechos ahora sí les caerá todo el peso de la ley y que tendrán que responder económicamente por las averías a cámaras, torniquetes y silletería.

Además, que fueron denunciados quienes amenazaron a periodistas y destruyeron vehículos de la transmisión deportiva.

