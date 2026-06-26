Un hombre señalado de participar en un presunto hurto en el barrio Moravia murió ahogado luego de lanzarse al río Medellín para escapar de las personas que lo perseguían.

El caso ocurrió en el sector de El Chagualo y es investigado por las autoridades, mientras Medicina Legal adelanta el proceso de identificación del fallecido.

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Así ocurrió la persecución que terminó en el río Medellín

Lo que comenzó como la búsqueda de un presunto responsable de un hurto terminó en una tragedia en Medellín.

Un hombre señalado de haber robado un bolso en una vivienda del barrio Moravia murió ahogado luego de lanzarse al río Medellín para intentar escapar de las personas que lo perseguían tras reconocerlo.

El caso es investigado por las autoridades, mientras Medicina Legal trabaja en la identificación oficial del fallecido.

De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, el hurto ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada en el barrio Moravia, en el nororiente de Medellín.

Desde ese momento, las víctimas emprendieron una búsqueda por diferentes sectores de la ciudad con el propósito de localizar al presunto responsable.

Fue hacia las 2:00 de la tarde cuando, según el reporte, las personas afectadas aseguraron haber ubicado al hombre en el barrio El Chagualo.

Al verse descubierto y notar que era perseguido, el señalado ladrón decidió emprender la huida.

En su intento por escapar, cruzó a toda velocidad la avenida Regional y, sin detenerse, se lanzó al río Medellín.

Las autoridades indicaron que el hombre habría tomado esa decisión por temor a ser agredido por quienes lo perseguían.

Sin embargo, la profundidad del afluente y la fuerza de la corriente impidieron que pudiera salir con vida. El hombre murió ahogado pocos minutos después de ingresar al agua.

La emergencia obligó a la intervención de unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que junto con agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron las labores de recuperación del cuerpo.

Posteriormente, se efectuó la inspección judicial en el sitio de los hechos.

Todo el procedimiento se desarrolló en la carrera 61, conocida como avenida Regional, con calle 56A, en inmediaciones del puente Horacio Toro.

El sector es cercano al río Medellín, donde con frecuencia permanece población habitante de calle.

Tras un presunto hurto en el barrio Moravia, el hombre cruzó la avenida Regional y se lanzó al río Medellín, donde murió por inmersión mientras intentaba escapar. Foto: DAVID ESTRADA LARRAÑETA

Medicina Legal busca identificar al hombre que murió en el río Medellín

Durante la diligencia, los investigadores establecieron que el fallecido no portaba documentos de identidad.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, ubicado en el barrio Caribe, donde se adelantan los exámenes forenses que permitirán establecer plenamente su identidad.

De manera preliminar, las autoridades estiman que tenía entre 25 y 30 años.

El reporte también señala que el hombre vestía una pantaloneta amarilla y una camiseta verde al momento del incidente.

Habitantes del sector manifestaron a las autoridades que se trataría de una persona en condición de calle que permanecía de manera habitual por esa zona de la ciudad.

Algunos residentes afirmaron además que era conocido por presuntamente estar involucrado en varios robos.

Sin embargo, esa información hace parte de los testimonios recopilados durante la investigación y no constituye una conclusión oficial de las autoridades.

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El caso permanece bajo investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Son materia de investigación las circunstancias que rodearon tanto el supuesto robo como la persecución que terminó con la muerte del hombre en las aguas del río Medellín.