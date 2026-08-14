Fuerza Pública le asestó nuevo golpe a disidencias de las Farc: capturan a alias Chuzo, uno de los más buscados en Antioquia

La Fuerza Pública le propinó un nuevo golpe a las disidencias de las Farc, gracias a la captura de Luis Daniel Terán Baldovino, conocido con los alias de Chuzo, Niño o Matías.

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Este sujeto figuraba en el cartel de los más buscados en Antioquia, precisamente en la Operación Cazador Antioquia (OCA), impulsada por la Gobernación.

El operativo se llevó a cabo en la vía entre Vegachí y Porcesito. Además, las autoridades estaban ofreciendo una recompensa de hasta $ 100 millones de pesos por información que permitiera saber su ubicación.

De acuerdo con los organismos de seguridad, este hombre tiene una amplia experiencia criminal, pues ha pasado por varios grupos armados, como el ELN, el Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró esta captura y dejó claro que esta persona es muy peligrosa. “Alias Chuzo es señalado como uno de los principales responsables de homicidios y desplazamientos forzados en el Nordeste antioqueño”, dijo en su cuenta de X.

“También sería responsable del asesinato de cuatro personas, ocurrido hace unos meses en Remedios, y de la quema de dos fincas”, agregó.

De hecho, se le señala como uno de los responsables de desatar la guerra entre los grupos armados en el Nordeste de Antioquia, pues estaría en la mira del Clan del Golfo.

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El gobernador fue claro con que se seguirá adelante con la Operación Cazador Antioquia para detener a los demás criminales que se encuentran en el mencionado cartel.

Entre estos están cabecillas de las disidencias de las Farc, del Clan del Golfo, del ELN y de bandas como El Mesa, sujetos que han generado terror y zozobra en esta parte del país.

Este golpe se suma a otros que la Fuerza Pública ha dado en los últimos días; algunos incluso han sido anunciados por el presidente Abelardo De La Espriella, quien ha dicho que los bandidos se deben desmovilizar o los perseguirá.