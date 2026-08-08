Presidente Abelardo De La Espriella coordina traslado de capos y operaciones militares: “En la era del Tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se pronunció en las últimas horas sobre el traslado de cárcel de los 117 líderes de las estructuras criminales vinculados a las diferentes negociaciones de paz que se venían adelantando en el Gobierno de Gustavo Petro.

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Los cabecillas de estas estructuras criminales fueron trasladados desde la cárcel de La Paz, en Itagüí, Antioquia, a otros centros de reclusión en el país en medio de un fuerte esquema de seguridad adelantado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El Inpec trasladó a los cabecillas de las bandas criminales de la cárcel de Itagüí. Foto: Suministrada a Semana

Estos líderes de las bandas delincuenciales fueron llevados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, en medio de un operativo autorizado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

“117 reclusos ya no seguirán delinquiendo desde la cárcel de Itagüí. He ordenado su traslado inmediato a establecimientos de máxima seguridad, donde perderán los privilegios y no podrán continuar dirigiendo actividades criminales”, explicó el presidente de la República.

El jefe de Estado señaló de manera enfática que “en la era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos” y anunció “mano de hierro contra la delincuencia” a lo largo de su administración.

El mandatario explicó que desde muy temprano se encontraba coordinando el traslado de estas personas, las cuales continuaban delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, y calificó la prisión como una “discoteca”.

“Eso en la era del Tigre se acabó. Se han concretado 43 de esos traslados y los otros los vamos a ejecutar en las próximas horas”, informó De La Espriella, al tiempo que anunció que los va a enviar a cárceles de máxima seguridad en otras ciudades del país.

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La intervención puso fin, al menos por el momento, a la permanencia de estos internos en el penal. Foto: Suministrado a Semana

“En la era del Tigre habrá mano de hierro para todos los bandidos. Que nadie dude que no voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando, asesinando, narcotraficando y haciendo lo que les da la gana”, sentenció.

En un mensaje publicado en sus canales digitales, De La Espriella también confirmó que se encuentra coordinando, personalmente, los operativos militares para dar de baja a los objetivos de alto valor a quienes sentenció desde antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República.

“La patria milagro dará resultados en seguridad, porque un país que no tiene seguridad no tiene nada y la vamos a recuperar con mano de hierro. Bandido que no se someta será dado de baja como el derecho corresponde”, manifestó.

Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales.