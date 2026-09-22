Daniel Briceño respaldó al ministro Jorge Mora y arremetió contra el Pacto Histórico por moción de censura: “La doble moral es absurda”

El representante a la Cámara Daniel Briceño intervino este martes, 22 de septiembre, en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, promovido por congresistas del Pacto Histórico.

Santa Marta y La Guajira enfrentan un paro armado, pero el Pacto Histórico tiene a MinDefensa en una moción de censura absurda

Durante su intervención, el congresista respaldó al funcionario y centró buena parte de sus cuestionamientos en el deterioro de la seguridad y el crecimiento de las estructuras armadas durante los últimos años.

“Ustedes, en este momento, están enfrentando una amenaza terrorista de 30.000 bandidos, que en el año 2022 eran 15.102”, aseguró Briceño, quien sostuvo que esto representaría un crecimiento del 92 %.

El representante también llevó la discusión a lo ocurrido en Guaviare y a la confrontación entre las estructuras de alias Calarcá e Iván Mordisco. Según afirmó ante la plenaria, los enfrentamientos entre ambos grupos habían dejado 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad.

“La guerra entre alias Calarcá y Mordisco en el Guaviare llevaba 48 muertos, entre esos 11 menores de edad”, manifestó. Acto seguido, cuestionó: “¿Qué esperaban? ¿Que el ministro y la cúpula se quedaran quietos, que actuaran con omisión?”.

Briceño defendió la actuación de la Fuerza Pública

En otro momento de su intervención, el congresista aseguró que revisó la información de inteligencia relacionada con la operación y afirmó que el ministro y la cúpula militar habrían cumplido los procedimientos establecidos.

“El ministro y la cúpula hoy tienen la tranquilidad de haber seguido los 21 pasos, porque lo que reportó la inteligencia es que en ese campamento había 60 bandidos que eran combatientes en función continua de combate”, afirmó Briceño, quien agregó que, bajo esas circunstancias, el Derecho Internacional Humanitario permitiría atacar un objetivo militar.

La muerte de menores reclutados por estructuras armadas ha sido uno de los principales puntos de controversia alrededor de las operaciones militares y del debate contra Mora. Los promotores de la moción han cuestionado la actuación del Ministerio de Defensa y las circunstancias en las que se realizaron los bombardeos.

Briceño, aunque señaló que no se busca que menores mueran durante estas acciones, advirtió que su presencia dentro de los grupos ilegales tampoco debería conducir a una parálisis operacional.

Destapan la ponencia del Presupuesto General de la Nación: así quedarían las carteras del Estado para 2027

“Claro, aquí no queremos que mueran menores, pero ojo, aquí hay muchos que quieren que esto se paralice”, expresó. A su juicio, permitir que el reclutamiento impida automáticamente la actuación de la Fuerza Pública podría terminar generando un “incentivo perverso” para las organizaciones ilegales.

Finalmente, el representante cerró su intervención con un respaldo al ministro y una crítica directa a quienes han cuestionado las operaciones. “La forma de defender menores (…) es ahogando, es combatiendo, pero sobre todo presionando a los amigos de la paz”, afirmó.

Tras su intervención, Briceño reiteró públicamente su respaldo a Mora y cuestionó al Pacto Histórico por impulsar la moción de censura. “La doble moral de los fundadores de la paz total es absurda”, escribió el congresista en su cuenta de X.