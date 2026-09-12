Encuesta AtlasIntel: Los detalles de la favorabilidad de los líderes del país

Esta semana se conoció la más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg. El presidente Abelardo De La Espriella y su administración salieron muy bien calificados. La imagen positiva del mandatario es del 54 por ciento, y el 52,8 por ciento evalúa al gobierno como excelente o bueno. Hay un dato muy interesante que arroja el estudio y es que el 98,2 por ciento de quienes votaron por el Tigre están felices, pues evalúan al Gobierno como excelente o bueno.

Gustavo Petro e Iván Duque, los expresidentes con mejor imagen, según la encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

Por otra parte, los expresidentes mejor calificados fueron Gustavo Petro (42 por ciento de imagen positiva) e Iván Duque (36 por ciento). En el caso del Centro Democrático, midieron a Daniel Briceño, representante a la Cámara, quien tiene una imagen positiva del 40 por ciento, mientras que la del senador Rafael Nieto es del 8 por ciento. Según el mismo estudio, solo dos de cada diez colombianos tienen una imagen positiva de Claudia López (25 por ciento) y Paloma Valencia (24 por ciento). La de Juan Daniel Oviedo apenas llega al 27 por ciento.