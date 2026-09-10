Gustavo Petro e Iván Duque, los expresidentes con mejor imagen, según la encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg revela que los expresidentes colombianos con mejor imagen son Gustavo Petro e Iván Duque.

En el caso de Petro, su imagen positiva llega al 42 por ciento y la de Duque es del 36 por ciento.

La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. En total fueron entrevistadas 1.904 personas mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). El margen de error es del 2 %.

En el mismo estudio se revela que el 54 % de los colombianos tiene una imagen positiva del presidente Abelardo De La Espriella. El 44 % aseguró tener una imagen negativa del mandatario.

Por su parte, en el caso del vicepresidente José Manuel Restrepo, su imagen positiva llega al 53 % y la negativa al 43 %.

El estudio también revela que el 52,8 % califica al gobierno como excelente o bueno. Asimismo, el 51,8 % aprueba el desempeño de Abelardo De La Espriella en la Presidencia.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: