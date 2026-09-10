CONFIDENCIALES

Gustavo Petro e Iván Duque, los expresidentes con mejor imagen, según la encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

El estudio midió la percepción de los colombianos sobre los exmandatarios.

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Redacción Semana
10 de septiembre de 2026 a las 12:59 p. m.
Iván Duque y Gustavo Petro.
Iván Duque y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

La más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg revela que los expresidentes colombianos con mejor imagen son Gustavo Petro e Iván Duque.

En el caso de Petro, su imagen positiva llega al 42 por ciento y la de Duque es del 36 por ciento.

La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. En total fueron entrevistadas 1.904 personas mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). El margen de error es del 2 %.

En el mismo estudio se revela que el 54 % de los colombianos tiene una imagen positiva del presidente Abelardo De La Espriella. El 44 % aseguró tener una imagen negativa del mandatario.

Por su parte, en el caso del vicepresidente José Manuel Restrepo, su imagen positiva llega al 53 % y la negativa al 43 %.

El estudio también revela que el 52,8 % califica al gobierno como excelente o bueno. Asimismo, el 51,8 % aprueba el desempeño de Abelardo De La Espriella en la Presidencia.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: