Vuelve y juega: Claudia López, quien atacó a Petro en campaña, aparece nuevamente a su lado

No pasó desapercibida para la opinión pública una fotografía que publicó el expresidente Gustavo Petro en sus redes sociales junto a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá.

En la imagen se les vio a ambos abrazados, y Petro la acompañó con el siguiente mensaje: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.

De igual manera, el exmandatario indicó que la “alianza por la vida”, el bloque político que pretende conformar de cara a las elecciones regionales de 2027, debe llegar hasta el último rincón de Colombia.

“Yudar (sic) hasta la mayor necesitada (sic) y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos a reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”, agregó Petro.

La opinión pública tomó por sorpresa la alianza, pues los dos políticos han tenido fuertes confrontaciones y se dividieron en la primera vuelta por la Casa de Nariño.

Incluso, Claudia López atacó fuertemente a Petro al término de su gobierno. Como se recordará, ella lo denunció por supuesta participación indebida en política y pidió medidas urgentes a la CIDH.

De crítica feroz a aliada: las veces que Claudia López cuestionó a Iván Cepeda antes de apoyarlo

Ella declaró en su momento: “El mayor causante de faltas de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República”. Hoy, aparentemente, harán una alianza política.

Petro también ha cargado contra la exmandataria. Una vez oficializó su candidatura presidencial en junio de 2025, él dijo en su cuenta de X: “Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia”.

En el Pacto Histórico cayó bien el encuentro. Así lo manifestó la exsenadora María José Pizarro en su cuenta de X: “En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sinrazón, hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos dialogando!“.