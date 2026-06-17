De crítica feroz a aliada: las veces que Claudia López cuestionó a Iván Cepeda antes de apoyarlo

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López anunció este miércoles 17 de junio que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial y defendió públicamente su decisión al asegurar que el candidato representa la posibilidad de consolidar un gobierno progresista dispuesto a corregir errores y fortalecer avances en distintas áreas del país.

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Sin embargo, su respaldo ha generado controversia en redes sociales y sectores políticos debido a las fuertes críticas que la exmandataria lanzó contra Cepeda durante la campaña presidencial.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando cuestionó las denuncias sobre presunto constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. En ese momento, la exalcaldesa aseguró que el tema representaba una amenaza para la democracia y señaló directamente al entonces candidato.

“Iván Cepeda, cinco millones de colombianos están constreñidos para votar en esta campaña. Alias Calarcá invita abiertamente con sus lugartenientes a votar por su candidatura”, afirmó.

Claudia López apoya a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial. Foto: Cortesía

En esa misma intervención, López advirtió que la diferencia de votos necesaria para definir una elección presidencial podría verse afectada por la presión de estructuras armadas ilegales.

“Quiero recordarle a la opinión pública que la presidencia en la elección pasada se definió por una diferencia de menos de 700 mil votos. Así que no, Iván, no se necesitan 11 millones de colombianos constreñidos; uno solo ya sería gravísimo”, sostuvo.

La exalcaldesa también cuestionó lo que consideró una contradicción entre las posturas históricas de Cepeda frente a la parapolítica y su reacción ante las denuncias de presiones electorales.

”¿Dónde se quedó el Iván Cepeda que denunciaba conmigo este mismo proselitismo armado? ¿Dónde se quedó el Iván Cepeda que denunciaba la parapolítica y defendía a la gente con rigor?”, dijo entonces.

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Ahora, tras anunciar su apoyo, López aseguró que respaldará a Cepeda porque considera que su candidatura ofrece una alternativa para avanzar en seguridad, justicia social, productividad, empleo y lucha contra la corrupción.

El giro político no pasó desapercibido y genera críticas de quienes recuerdan los duros cuestionamientos que la exalcaldesa hizo semanas atrás contra el candidato y el petrismo.