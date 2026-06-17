Recuerdan las críticas de Claudia López a Iván Cepeda: “Beneficiario del clientelismo y el proselitismo armado”

Claudia López, excandidata presidencial, se sumó al proyecto político de Iván Cepeda a tres días de la segunda vuelta. En redes sociales han desempolvado sus duras críticas al aspirante del Pacto Histórico y su reproche por el constreñimiento armado que hacen a su favor las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá.

A López, quien sufrió una derrota el 31 de mayo, se le escuchó decir en la campaña: “Iván Cepeda, cinco millones de colombianos están constreñidos para votar en esta campaña. Alias Calarcá invita abiertamente, con sus lugartenientes, a votar por su candidatura. El presidente Petro ganó con menos de 700.000 votos”.

Vicky Dávila recrimina a Claudia “camaleona” López por unirse a Cepeda, después de decir que era el candidato de alias Calarcá

Ella continuó comentando: “Que los grupos criminales inviten a votar por usted y sean más de cinco millones de colombianos constreñidos puede decir que usted puede ser elegido por esa diferencia, por constreñimiento electoral. Esto no es ninguna risa ni despropósito. Despropósito es ser elegido por los criminales”.

López agregó: “¿Dónde se quedó el Iván Cepeda que denunciaba conmigo este mismo proselitismo armado, pero a favor del uribismo? ¿Dónde se quedó Iván Cepeda, que denunciaba la parapolítica y defendía a la gente con rigor? ¿El Iván Cepeda candidato, hoy beneficiario del clientelismo y proselitismo armado, sí calla y trivializa esta gravedad para la democracia”.

Claudia, “Camaleona”, López, se unió al candidato, que ella misma decía, es el candidato del criminal, alias Calarcá, que solo ha dejado dolor y sangre en tantos de colombianos.



Según ella, Iván Cepeda tiene a su favor 5 millones de votos de colombianos constreñidos por los… https://t.co/I9KAb4k9oK pic.twitter.com/LbtRTy0U7c — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 17, 2026

Rodrigo Lara, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y quien defiende la campaña de Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre estas declaraciones, luego de que se confirmara que López aterrizó a la campaña de Cepeda.

“Me alegro de ver a Claudia López sumándose a las denuncias que hemos hecho en la campaña de Abelardo de la Espriella sobre presión armada de los narcotraficantes en armas a favor de Iván Cepeda”, comentó Lara.

Claudia López anunció que no votará por Iván Cepeda, calificó su campaña como “arrogante” y habló de “disonancia” entre el candidato y Gustavo Petro

En su defensa, la exmandataria dijo que no es petrista: “¡Vamos que vamos! La pelea es votando. Los derechos, libertades y avances sociales que hemos logrado, a pesar de esa derecha, nadie nos los regaló. Los hemos logrado y los vamos a defender con la cédula, el voto libre y la acción ciudadana”.