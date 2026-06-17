Vicky Dávila recrimina a Claudia “camaleona” López por unirse a Cepeda, después de decir que era el candidato de alias Calarcá

La excandidata presidencial Vicky Dávila criticó el cambio de parecer de Claudia López sobre Iván Cepeda, luego de que la exalcaldesa de Bogotá anunciara que respaldará esa aspiración para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Claudia López, que votó por Gustavo Petro en 2022, ahora anuncia que apoyará a Iván Cepeda

“Claudia ‘camaleona’ López se unió al candidato que ella misma decía, que es el candidato del criminal, alias Calarcá, que solo ha dejado dolor y sangre en tantos colombianos. Según ella, Iván Cepeda tiene a su favor 5 millones de votos de colombianos constreñidos por los bandidos. ‘Despropósito es ser elegido por los criminales’, decía, hace solo días. Claudia, ‘camaleona’ en todo su esplendor… van a perder, ya no les comen cuento”, afirmó Dávila.

Dávila recordó un video en el que López criticaba a Cepeda por el “constreñimiento” de algunos grupos armados ilegales que piden votar por Cepeda en la segunda vuelta presidencial, entre ellos, alias Calarcá, jefe de una de las disidencias de las Farc.

“El presidente Petro ganó con menos de 700.000 votos la Presidencia; que los grupos criminales inviten a votar por usted y sean más de 5 millones de colombianos constreñidos quiere decir que usted puede ser elegido por esa diferencia, por constreñimiento electoral”, criticaba López a Cepeda hace unas semanas.

La exalcaldesa de Bogotá comparaba que elegirse de esa manera es comparable a hacerlo con “criminales” como “la vieja parapolítica”.

“No, Iván, no se necesitan 11 millones de colombianos constreñidos, uno solo sería gravísimo y hay pruebas de que ese constreñimiento es a favor de Iván Cepeda, el candidato de Petro”, decía López hace unos días. Y hasta dijo que sería beneficiario del “proselitismo y del clientelismo armado”.

Claudia López anunció su apoyo a Iván Cepeda. Foto: Cortesía

Dávila ha enviado varios mensajes cuestionando el cambio de parecer de López. “Claudia ‘camaleona’ López, la reina de la coherencia… ‘no votaré por Iván Cepeda’, dijo la semana pasada y hoy se unió a Cepeda y regresó a donde Petro, jajaja”, dijo.

La periodista publicó un video en el que alertó que la unión de López a Cepeda sería “la peor amenaza para Colombia”.

“Claudia, ‘camaleona’, López, volvió a su madriguera; de nuevo está con Petro. Así se unió a Iván Cepeda, la mayor amenaza para Colombia. Nunca se les olvide”, dijo Dávila en otro mensaje en X.

Asimismo, recordó cuando en una entrevista con SEMANA, cuando era alcaldesa de Bogotá, celebró que Petro ganara en 2022 y se montó a esa victoria. “Yo voté por el presidente Petro, por fin ganamos, volvería a votar por Petro sin duda”, dijo en ese entonces.