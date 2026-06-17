Política

Claudia López, que votó por Gustavo Petro en 2022, ahora anuncia que apoyará a Iván Cepeda

La excandidata presidencial aseguró que el talante conciliador del candidato “no es una pose de campaña”.

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Redacción Semana
17 de junio de 2026 a las 11:32 a. m.
Claudia López anunció su apoyo a Iván Cepeda
Claudia López anunció su apoyo a Iván Cepeda Foto: Captura en pantalla transmisión Iván Cepeda

La excandidata presidencial Claudia López se sumó a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta en la que el candidato del Pacto Histórico se enfrentará a Abelardo de la Espriella.

López repite el apoyo que le dio al Pacto Histórico en 2022 cuando respaldó a Gustavo Petro en la elección presidencial. Ahora, después de meses de críticas a Petro, anuncia su apoyo a quien recogió sus banderas en esta contienda por la Casa de Nariño.

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