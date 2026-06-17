La excandidata presidencial Claudia López se sumó a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta en la que el candidato del Pacto Histórico se enfrentará a Abelardo de la Espriella.

López repite el apoyo que le dio al Pacto Histórico en 2022 cuando respaldó a Gustavo Petro en la elección presidencial. Ahora, después de meses de críticas a Petro, anuncia su apoyo a quien recogió sus banderas en esta contienda por la Casa de Nariño.

Licencia por puntos: así operará el nuevo pase de conducción que fue aprobado por el Congreso

En desarrollo...