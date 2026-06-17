La plenaria del Senado aprobó en último debate un proyecto de ley que cambia el formato que rige la licencia de conducción que gestionan los colombianos para poder conducir por las vías del país.

A partir de la sanción presidencial de esa normativa, comenzará la implementación de un sistema de licencia de conducción por puntos, en el que el comportamiento de los conductores será medido según la reincidencia que estos tengan en las infracciones de tránsito.

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Licencia de conducción: así serán los puntos

El nuevo licenciamiento por puntos no significa que los conductores tengan que tramitar un nuevo documento; tampoco implica costos para las personas que portan uno de estos. Lo que cambia son las reglas con las que un ciudadano logra mantener en su poder esa tarjeta.

La principal implementación de ese proyecto es un sistema de sanción por puntos, que asigna a cada licencia un puntaje inicial (26 puntos para servicio particular y 36 para público). De ese número, se descuentan entre 4 y 10 puntos por infracción, según la gravedad de esta.

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¿Qué pasa si se pierden los puntos de la licencia?

Así como los puntos se descuentan, estos también pueden ser recuperados por buen comportamiento, a través de cursos de formación en educación vial o con el paso del tiempo.

Sin embargo, si una persona pierde sus puntos, será sancionada con suspensiones progresivas de entre nueve y 18 meses. Si un conductor pierde sus puntos por tercera ocasión, será objeto de la cancelación de su pase de conducción.

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Otros elementos del nuevo pase de conducción

La iniciativa contempla un sistema de licenciamiento gradual para conductores principiantes. A partir de esta, se introduce un periodo de práctica en la conducción de un año, el registro en el RUNT de las nuevas personas al volante y un régimen de restricciones operativas. Es decir, los noveles tendrán limitaciones para manejar en horario nocturno, vías rápidas y se tendrán límites para motos.

En este texto se eliminó el seguro de responsabilidad civil extracontractual atado a la licencia del conductor particular, con valores y prima topados, registrado en el RUNT, un punto que se había incluido en el texto inicial.

La plenaria del Senado aprobó en cuarto debate el texto que había sido avalado por la Cámara y solo faltan la conciliación y la sanción por parte del presidente de la república para que este se convierta en ley.