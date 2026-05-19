Proceso para elegir el nuevo contralor general entró en etapa decisiva: Senado escuchará a los aspirantes para hacer nueva depuración

Uno de los trámites para elegir a uno de los funcionarios de las entidades más importantes del país viene avanzando y entró en su fase decisiva. Se trata de la definición de quién será el nuevo contralor general de la República, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

Al inicio, el proceso empezó con 244 aspirantes y la lista ya se depuró por el examen de conocimientos y el análisis de las hojas de vida de los aspirantes. Al final, fueron seleccionadas 37 personas que serán escuchadas este martes, 19 de mayo, en una audiencia pública en el Senado para seguir avanzando en el proceso de selección.

Antes de esta audiencia que será clave para conocer quiénes serán los diez aspirantes que pasarán a la etapa final del proceso de elección, el Senado y la Cámara de Representantes eligieron a los integrantes de la comisión accidental que se encargará de revisar las postulaciones y definir los nombres de esos diez finalistas.

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Por los lados de la Cámara alta, el presidente de esa corporación, Lidio García, tomó la decisión de conformar dicha comisión con 19 senadores de la siguiente manera: cuatro del Pacto Histórico, dos del Partido Conservador, un número igual para el Partido Liberal, dos más para la Alianza Verde, el Centro Democrático, La U y Cambio Radical. Además, uno de Comunes, y otro para el Mira.

En la Cámara también fueron elegidos 19 representantes y todas las colectividades tendrán a un delegado en dicha comisión accidental. Por esa razón, las dos plenarias harán las audiencias públicas por separado y empezará el Senado este martes.

Congreso de la República de Colombia Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Aunque la definición de los diez aspirantes finales se tomará en esta semana, la elección está programada para el mes de agosto por lo que será el nuevo Congreso el que haga la elección y con un nuevo inquilino en la Casa de Nariño.

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“La Mesa Directiva del Congreso de la República informa que el martes 19 de mayo de 2026, a las 3:00 p. m., en el recinto del Senado de la República, se llevará a cabo la ‘audiencia pública/entrevista de los aspirantes habilitados’, en el marco de la convocatoria pública para la elección del contralor(a) general de la República, período 2026–2030″, dice la convocatoria para la audiencia de este martes.

Además se asegura que “las veedurías ciudadanas legalmente constituidas, los representantes legales y decanos de instituciones de educación superior, así como la ciudadanía en general, son bienvenidos a presenciar de manera directa la audiencia pública”.

Quien sea elegido por el Congreso en pleno asumirá la Contraloría General para el periodo 2026-2030. Aunque son 37 aspirantes los que serán escuchados, hay una lista de candidatos que han sobresalido por los resultados que obtuvieron en el examen de conocimiento y en la revisión de sus hojas de vida.

Ellos son: Jorge Laverde, Luis Enrique Abadía, Andrés Castro, Carlos Mario Zuluaga, Ana Elena Monsalvo, Érika Sabogal, Karol González, Diana Torres, entre otros.

La audiencia en el Senado será transmitida en directo para que la ciudadanía pueda estar al tanto de todo el proceso que se está adelantando.