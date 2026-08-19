Gustavo Petro lanzó un contundente mensaje en medio de las versiones que han circulado sobre su futuro tras dejar la Presidencia. El exmandatario aseguró que no ha desaparecido, que permanece en Colombia y que solo saldrá del territorio nacional de manera intermitente.

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“No he desaparecido, he estado en el país y no me iré sino intermitentemente”, manifestó Petro, quien además llamó a construir una “gran Alianza del pueblo y del mundo por la vida”.

En su pronunciamiento, el exjefe de Estado se refirió a las versiones sobre una eventual captura y extradición, información que calificó como falsa. Sin embargo, aseguró que la situación habría escalado hasta involucrar a integrantes de su familia y personas cercanas.

“Sé que tanto daño me han hecho con la noticia falsa de que me capturaban y extraían. Amenazaron también a mis seres queridos, a mi hija Antonella con procesos judiciales y con la lista Ofac y también a gente importante en el gobierno”, afirmó.

Petro asegura que buscan aislarlo

El expresidente sostuvo que detrás de estas situaciones habría un propósito político dirigido a apartarlo y afectar al sector que representa.

“Su objetivo es aislarme y destruir el progresismo por el miedo y el aislamiento de las personas. No es hora de aislarse y sí de juntarnos”, señaló Petro.

También descartó que vaya a enfrentar un juicio o una eventual extradición y defendió su inocencia frente a cualquier señalamiento.

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“No habrá ninguna extracción ni juicio contra mí, porque no he cometido ningún delito”, aseguró.

Petro elevó posteriormente el tono de su mensaje y afirmó que el miedo y la mentira estarían siendo utilizados como herramientas para generar parálisis entre sus seguidores.

“El miedo debe retroceder para no dejar que dominen el país y se queden con nuestros recursos naturales. El miedo y la mentira son las bases para el fascismo y su objetivo es parálisis para saquear”, escribió.

El pronunciamiento se produjo también en medio del anuncio de que Petro e Iván Cepeda asumirían la réplica de la oposición a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella sobre la emergencia ocasionada por el terremoto.

Finalmente, el exmandatario insistió en que continuará en Colombia y cerró su mensaje con una frase personal: “Solo necesito el amor de la gente y la belleza de mi país”.