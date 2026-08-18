“Empezó mintiendo, vicepresidente”: Daniel Quintero arremete contra José Manuel Restrepo por el contenido de ‘El libro de la verdad’

Daniel Quintero lanzó una dura crítica contra el vicepresidente José Manuel Restrepo por El libro de la verdad, un documento presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella este 18 de agosto, con los presuntos hallazgos obtenidos durante el proceso de empalme.

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“Empezó mintiendo, vicepresidente. Leí el documento completo (135 páginas)”, escribió Quintero al responder una publicación de Restrepo en la que este aseguró que el Gobierno entregó al país el informe con 82 casos documentados.

El exalcalde de Medellín cuestionó especialmente la manera en la que se han presentado esos casos y aseguró que, tras revisar el documento, encontró que están divididos en dos grupos diferentes.

“Mezclarlos infla la narrativa”

Según Quintero, El libro de la verdad contiene 59 casos de “balance sectorial”, que describió como “supuestos problemas de gestión”, y otros 23 casos del “Equipo Élite Anticorrupción”, que serían, según su interpretación, los relacionados propiamente con presuntos hechos de corrupción.

“Sumar ambos da los 82, pero mezclarlos infla la narrativa”, afirmó el exmandatario. También sostuvo que “buena parte no son hechos de corrupción, sino cuestionamientos a la gestión”.

Quintero agregó otro cuestionamiento al informe. Aseguró que varios de los señalamientos estarían apoyados en auditorías de la Contraloría que ya existían y no corresponderían a nuevos hallazgos del empalme.

La respuesta estuvo dirigida a José Manuel Restrepo, quien había calificado la presentación del documento como un “acto histórico de transparencia” y señaló que los 82 casos fueron documentados durante el proceso de empalme.

Gobierno entregó el informe a organismos de control

Restrepo explicó que el documento responde a una instrucción del presidente Abelardo De La Espriella de realizar una revisión “técnica, rigurosa y con enfoque forense” sobre las condiciones en las que recibieron el Estado.

El vicepresidente señaló además que el informe fue entregado al procurador general, Gregorio Eljach; a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al contralor general, Jorge Eliécer Laverde, con el propósito de que actúen dentro de sus respectivas competencias.

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De La Espriella también se pronunció sobre la entrega y endureció su mensaje frente a los posibles responsables de irregularidades. “No habrá encubrimientos ni impunidad. Quienes hayan saqueado los recursos de la Nación deberán responder ante la justicia con todo el peso de la ley”, aseguró.

El mandatario afirmó que El libro de la verdad constituye una “radiografía técnica y jurídica” de las irregularidades encontradas y sostuvo que allí están consignados “los hechos, los hallazgos y las evidencias para que la justicia actúe”.

La publicación de Quintero abre ahora una controversia sobre la interpretación de los 82 casos incluidos en el documento: mientras el Gobierno los presenta como casos documentados durante el empalme, el exalcalde sostiene que no todos pueden ser tratados como presuntos hechos de corrupción y acusa al Ejecutivo de “inflar la narrativa”.