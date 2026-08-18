Pacto Histórico quiere responderle al presidente Abelardo De La Espriella: solicitó réplica a la alocución presidencial

El Pacto Histórico, partido de oposición, solicitó formalmente su derecho a réplica tras lo que fue la alocución presidencial del presidente Abelardo De La Espriella, en donde habló de lo que está siendo la atención por el terremoto y también lanzó algunas pullas al gobierno de Gustavo Petro.

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“La Dirección Nacional del Movimiento Político Pacto Histórico aprobó ejercer el derecho de acceso a medios de comunicación en alocución presidencial y solicitó formalmente a RTVC garantizar el espacio correspondiente para controvertir la alocución presidencial realizada el 17 de agosto de 2026″, indicó el movimiento por medio de un comunicado.

La colectividad recordó que este derecho está respaldado por el artículo 112 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 1909 de 2018 y el artículo 14 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral, modificado por la Resolución 3941 de 2019.

Además, dijo que la ley asegura a las organizaciones políticas en oposición un espacio en los mismos medios, con el mismo tiempo y horario, dentro de las 48 horas después de la declaración, para debatir la posición del Ejecutivo.

“Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento”, concluyó el comunicado.

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De esta forma, la colectividad está respondiendo al llamado que hizo el expresidente Petro, quien es líder natural del Pacto, para que se llevara a cabo la réplica y, según él, mostrarles a los colombianos que hasta ahora es “ineficaz” la respuesta que la administración de De La Espriella ha tenido frente a la crisis por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar cómo ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctimas del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana tras el terremoto”, dijo en su cuenta de X.

Hasta el momento, no se ha confirmado quiénes estarán a cargo de la respuesta, pero se especula que uno de estos será el senador Iván Cepeda.