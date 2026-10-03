El petrismo se alista para elegir presidente del Pacto Histórico. ¿Será Gustavo Petro?

El Pacto Histórico se organiza para su congreso fundacional, con el que buscará hacerle frente a la derecha en las elecciones regionales y recuperar el poder en los comicios de 2027. Una de las decisiones será elegir a su presidente, y todo indica que sería Gustavo Petro.

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Aunque la senadora Carolina Corcho está haciendo la gestión, internamente no tendría el poder para competirle al exmandatario; se propone que la dirección se elija con la votación de la militancia. Se espera que ese proceso se lleve a cabo entre abril y mayo del próximo año, cuando la Registraduría defina las fechas para las elecciones regionales. Lo que sí está claro es que volverán a acudir a las consultas para determinar quiénes serán sus candidatos. Petro ya se ha venido reuniendo con la bancada de Senado y Cámara y dando línea, lo que hace suponer que sería el próximo director.