“El Pacto Histórico está pasivo frente Abelardo”: exsuperintendente reconoció que no le gusta que Petro sea alcalde de Bogotá y habla de Cepeda y la derrota del 26

SEMANA: Lo veo distante del Pacto Histórico, ¿es así?

Dagoberto Quiroga (D.Q): No es que haya estado distante. Presenté una demanda ante el Consejo de Estado para que se respetaran los resultados de la consulta popular, como establece la Constitución y la ley, y me he marginado un poco, a pesar de que en redes he elaborado propuestas para el fortalecimiento del Pacto Histórico. Es momento de que se convoque el Congreso nacional que estableció el Consejo Nacional Electoral cuando otorgó la personería jurídica. He propuesto la necesidad de democratizar al interior del Pacto las decisiones y que no se queden solamente en las élites. Que se establezcan mecanismos de participación de las bases. He propuesto la necesidad de fortalecer y preparar, desde las bases, el proceso electoral del 2027 y que el Pacto logre conquistar, por lo menos, el 50 por ciento, de acuerdo a los resultados electorales de las presidenciales. Estoy esperando a que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la demanda que presenté solicitando que fueran respetados los resultados de la consulta popular, tal como lo establece la Constitución y la ley.

SEMANA: Gustavo Petro habló de expulsarlo a usted del Pacto Histórico por esa demanda.

D.Q.: (Risas) Yo, realmente, pienso que, a veces, la gente reacciona emocionalmente sin analizar las razones por las cuales se presentó la demanda y las razones de la realidad del momento. Siempre estuve presto a hacer las observaciones y a señalar los errores que se cometían si no se cumplía con la Constitución y la ley pero, realmente, no hubo los espacios suficientes y me vi obligado a presentar la demanda. Que si me quieren expulsar, pues les he dicho públicamente que solamente solicito que se respete el debido proceso consagrado en la Constitución, que se me de la oportunidad de hablar. Entiendo que Gustavo Petro fue mal informado y se refirió a que la demanda había sido presentada contra unas mujeres por el solo hecho de ser mujeres y, por el contrario, se le explicó que no es así, que la equidad de la mujer no es un trato paternalista, que la ley establece que prevalece el resultado de la consulta popular, incluso, sobre los mandamientos establecidos por la ley.

SEMANA: Pero su relación con Gustavo Petro, ¿cómo es?

D.Q.: Hablamos, dialogamos, charlamos, chateamos. Existe una relación normal. No hablo frecuentemente con él porque últimamente está ocupado. Después de que salió de la presidencia no hemos podido conversar.

Gustavo Petro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Dagoberto Quiroga Foto: SEMANA

SEMANA: Expulsarlo a usted sería injusto. Fue uno de los que más luchó jurídicamente para conseguir la personería jurídica de Colombia Humana.

D.Q.: Efectivamente. A veces somos víctimas de la desinformación, de las reacciones emocionales de algunas personas. No creo, realmente, que eso sea considerado.

SEMANA: ¿Se ha preguntado quién manda hoy en el Pacto Histórico? ¿Gustavo Petro, Iván Cepeda o Carolina Corcho?

D.Q.: Sí, claro, yo me pregunto. Eso se da porque cada uno está exponiendo sus razones personales, sus apreciaciones frente a cómo vamos a enfrentar la oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella. Como no ha habido la oportunidad de un congreso nacional donde se debata democráticamente cómo será la estrategia del Pacto frente a esa realidad nacional, cada uno de los militantes, cada uno de los congresistas, está expresando sus apreciaciones y su método de hacer la oposición.

Dagoberto Quiroga, Gustavo Petro y la demanda ante el Consejo de Estado. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO3: PRESIDENCIA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: ¿Quién es la figura más representativa hoy del Pacto Histórico?

D.Q.: Gustavo Petro. Es el líder natural del Pacto Histórico, quien promovió el Pacto. Es el expresidente. Fue la primera vez que se logró la unidad de la izquierda frente a un proyecto político. Petro nos representó, creo que lo hizo bien. También debemos reconocer que se cometieron errores, como todo ser humano los cometió, pero debemos partir de una crítica y una evaluación de cuáles fueron los resultados reales de las elecciones pasadas, las razones que nos llevaron a perder la presidencia y no hacer juicios sobre personas sino evaluar qué errores se cometieron y promover una estrategia. Petro, yo creo, está hoy asumiendo la dirección, está reuniéndose con la bancada, con los dirigentes y representantes de los partidos que hicieron parte de la fusión para organizar el congreso del Pacto que es urgente porque sino pasa el tiempo y no vamos a obtener los resultados que estamos esperando.

SEMANA: ¿Iván Cepeda en qué papel queda?

D.Q.: Al Pacto lo componen cinco partidos políticos diferentes y eramos muy distintos en muchas apreciaciones políticas, en estrategias, en concepción de Estado, en concepción de estrategias políticas y cada uno de los líderes que provienen de diferentes partidos del Pacto tienen diferencias, existen. No por el hecho de haber aprobado una fusión quiere decir que todos pensamos de la misma forma, todos ejercen unos liderazgos que traían desde sus colectividades. Cada uno está ejerciendo su liderazgo, por eso, es urgente la realización del Congreso nacional donde se escuchen las diferentes opiniones y se tomen decisiones con las bases y no a partir de unas direcciones medio burocratizadas que están en este momento.

SEMANA: ¿Como cuáles?

D.Q.: (Risas) Hoy el partido tiene una dirección confirmada por los representantes legales de los partidos que conformaron el Pacto Histórico: la UP, Partido Comunista, el Polo, Colombia Humana. Todos tenían sus direcciones.

SEMANA: ¿Debe haber cambios en la dirección del Pacto?

D.Q.: Sí creo. Hay que evaluar por qué perdimos frente a una persona que no tenía ninguna experiencia ni partido político (Abelardo De La Espriella) y nosotros que representamos a la unidad de la izquierda, que por primera vez llegó a la presidencia, pues hay que evaluar. Y todos los que no pudieron poner al partido a ganar, son responsables. En toda organización los responsables deben hacerse a un lado y abrir el paso a nuevos liderazgos. El Pacto Histórico está hoy un poco pasivo, indistintamente que algunos parlamentarios estén dando debates. El Pacto debe unificar la estrategia de oposición contra Abelardo De La Espriella, no un poco de estrategias de cada uno de los partidos. Hay que unificar una estrategia para ver cómo vamos a afrontar la oposición, a ver cómo vamos a desarrollarla.

SEMANA: ¿Insiste en que el Pacto Histórico está pasivo frente a la oposición a Abelardo De La Espriella?

D.Q.: Yo creo. Estoy de acuerdo con esa apreciación. Considero que no estamos, realmente, respondiendo como oposición fuerte. Hay que ser actuantes en el Pacto Histórico. Lo veo pasivo, muy pasivo frente a cómo debería hacerse la oposición.

SEMANA: ¿Gustavo Petro debería ser alcalde de Bogotá?

D.Q.: Me parece más importante que fortalecieramos un movimiento político, un partido que tuviera incidencia en el país. Ser alcalde de Bogotá puede ser muy importante, pero hay personas en el partido que pudieran serlo. Puede haber candidatos, estamos buscando. He propuesto que los candidatos a alcaldías, gobernaciones y concejos se escojan a través de unas consultas populares.

SEMANA: ¿No le gustaría ver a Petro dirigiendo el Palacio del Liévano?

D.Q.: No. No me gustaría. Sería más importante que él ejerciera un liderazgo nacional como expresidente y como fundador. Él fue el promotor del Pacto Histórico. Él es el único que ha logrado, en un momento histórico, unificar a toda la izquierda en el país. Lo veo más en ese país que ocuparse en una Alcaldía que le quitará esfuerzos que pudiera dedicarlos a fortalecer un gran movimiento nacional.

La foto entre los dos políticos levantó ampolla, incluso entre varios miembros del Pacto Histórico, que piden una conversación sobre esa alianza. Foto: Suministrada a Semana: A.P.I.

SEMANA: Ahí podría meterse como candidata Claudia López, quien ya se acercó a Petro...

D.Q.: Puede ser. Ahí hay varios candidatos, resultarán otros. Habrá una consulta donde los candidatos se inscriban o nos inscribamos. De pronto a mi me dan ganas (risas), pero que los nombres se sometan a consultas. Que presenten ideas sobre cómo resolver los problemas de Bogotá. Creo en la democracia. Y no estoy de acuerdo en que se sigan escogiendo candidatos a dedo.

SEMANA: ¿La senadora Carolina Corcho tiene alguna jefatura en el Pacto Histórico?

D.Q.: Es una tendencia como todas las que existen en el Pacto. Cada uno viene de una agrupación con unas ideas propias, de unos modelos de desarrollo, con unas apreciaciones sobre la paz, el país. Es una líder, con experiencia en el gobierno. Está fortaleciendo su liderazgo. El problema es que estamos polarizados. No estamos organizados. Por eso, es la urgencia de convocar al Congreso nacional con una amplia participación de las bases donde salgan unas líneas gruesas de organización, de estrategia sobre la oposición y cómo participaremos de las elecciones del 2027.